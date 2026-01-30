永和公寓主食不慎險釀災 住警器警報立大功

該戶裝設住宅用火災警報器，偵測到濃煙後立即發出警報提醒屋主及時關閉爐火。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市永和區永安街一處傳統公寓，於26日晚間發生一起廚房火災驚險事件。一名住戶在烹煮食材時不慎導致燒焦，現場冒出陣陣白煙，所幸該戶早已裝設住宅用火災警報器，偵測到濃煙後立即發出高分貝鳴動，成功提醒屋主及時關閉爐火，化解了一場可能蔓延的火災危機。

新北市消防局第七大隊指出，消防人員到場後，協助開啟窗戶通風排煙，確認現場狀況解除，無人員傷亡及財物損失。本次成功案例歸功於住警器發揮強大的預警功能，讓屋主在火勢尚未發展前，就能採取應變措施。

新北市消防局第七大隊長鄭向晃表示，傳統公寓、透天厝等未設有火警自動警報設備的住宅，應自行安裝住警器。及早發現：濃煙是火災初期的隱形殺手，住警器能 24 小時守護家園；及早反應：爭取黃金避難時間或進行初期滅火；及早逃生：避免在高溫或濃煙瀰漫時才驚覺火警。

消防局呼籲，「人離火熄」是廚房用火的基本原則，加上安裝住警器的雙重保障，才能有效降低火災傷亡率，讓家庭安全多一分保障。