永和分局員警聽局長的話 「不然約派出所面交」成功阻詐200萬

方仰寧在防詐宣導「約到派出所面交」，成功阻止詐騙。（圖／翻攝自永和警好讚）

詐騙方式出不窮，新北市警察局長方仰寧都親自拍宣導片教民眾如何防詐，方局長在影片中說，如果詐騙集團約定交款，可以跟對方說「不然我們約在派出所面交」，永和分局新生派出所聽局長話，果然成功阻詐200萬元。

永和分局新生所日前接獲民眾報案，一名57歲的林爸爸在臉書滑到一則投資訊息，心動之後馬上行動，立即加入了LINE投資群組，在群組中天天看著詐騙集團分享的獲利截圖，林爸爸決定拿出200萬元跟著投資老師賺大錢。

果然林爸爸說要投資後，詐騙集團的假理專就直接說約到家裡取款，林媽媽見情況不太對，立即打110報案，新生所員警在接獲報案後，立即告訴林爸爸這是詐騙，但林爸爸仍深信不疑，員警靈機一動，想到局長方仰寧在防詐宣導中講到「不然約到派出所面交」，林爸爸依照警方指示約在派出所，假投資專員果然不敢來面交，成功阻詐200萬元老本。

永和分局長蔣叔君表示，詐騙集團用盡各種方式詐騙，民眾遇到有任何陌生來電，要匯錢、要投資等等，先打110或是165詐騙專線詢問，警方都可以提供立即的幫助。

