永和分局戶外聯合勤教 走入佛光山永和學舍反詐宣導





為提升全民防詐意識，永和分局昨（2）日於佛光山永和學舍舉辦「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」，在莊嚴祥和的殿堂中，透過貼近人心的宣導方式，提醒大家防範詐騙風險。蔣叔君分局長親自向現場師兄師姐及信眾分享多起詐騙受害者的真實心路歷程。

蔣叔君指出，詐騙不全然來自貪心，而是詐騙集團精準操弄人性弱點。例如在投資詐騙中，詐騙集團於投資群組內營造，投資的錢都賺了數倍的假象，誘使民眾心動嘗試，最終卻在多次面交與匯款後血本無歸。

此外，蔣分局長也特別提醒，沒錢的人同樣可能成為詐騙受害者，近年常見求職詐騙案例中，不少民眾在不知情的情況下，被詐騙集團指派擔任取款工作，直到遭受警方查緝，才驚覺自己已淪為詐騙集團的車手，後悔莫及。另感謝佛光山永和學舍妙具法師貼心提供場地，還有精緻的素食便當、臘八粥及水果，暖胃又暖心。

蔣分局長呼籲師兄師姐們，多多關懷身邊的親友，主動提醒防止受騙，讓善的循環在社會中流轉，「所作之善回到身邊；所作之惡留在身邊」，共同打造更安全、更有愛的生活環境。並指未來將持續舉辦識詐活動，結合在地力量，共同守護民眾財產安全。

