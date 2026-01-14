永和包租公全身冰冷陳屍住家 友人扛他到暖爐邊「烘3小時」才驚覺已死

示意圖。取自pixabay



新北市永和區一名53歲陳姓包租公，昨（1/13）被友人發現倒臥住處床上，第一時間卻沒報警，反而是幫他搬到電暖爐旁邊「加熱」，過了3小時才驚覺已無呼吸心跳，經警消到場確認死亡。檢警初步勘驗未發現外力介入或明顯外傷，確切死因仍待釐清。

警方1月13日凌晨0時13分接獲通報，報案人陳姓男子當晚前往永和區永平路探視獨居友人陳男，進入屋內後發現陳男躺臥床上，已無呼吸與心跳，隨即撥打119求助。警消人員到場後確認陳男已明顯死亡，無生命跡象。

進一步了解，陳男多年前父母過世後，繼承永和區一棟3層樓透天厝，1樓作為倉庫，2樓自住，3樓出租給女房客，平時偶爾從事資源回收零工，主要經濟來源為房租。前一日晚間，陳男疑似身體不適，倒臥於住處2、3樓間的樓梯處；房客返家時誤以為房東喝醉而未理會。其後友人到訪，發現陳男全身冰冷，卻未即時通報救護，反而將人搬至臥室並開啟電暖爐，直至數小時後再查看，才發現已無生命跡象並報案。

本案由轄區新生派出所及偵查隊鑑識人員到場採證，現場未見打鬥痕跡、違禁品或遺書，也未發現明顯外傷，初步排除外力介入。後續已依規定報請新北地檢署檢察官與法醫進行司法相驗；家屬對死因並無意見。檢警已採集相關檢體，將釐清是否涉及疾病、藥物或其他因素，遺體暫予冰存，若有疑義再擇期解剖。

警方也藉此提醒，若發現他人倒地或失去意識，應立即撥打119爭取黃金救援時間，切勿自行搬動或延誤處置，以免錯失搶救契機。

