永和區公所寒冬送暖啟動 公私協力送暖4千弱勢家庭

（記者陳志仁／新北報導）為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，永和區公所9日攜手永和保福宮及多個公益團體，在保福宮前廣場舉辦「寒冬送暖」活動，正式啟動年度關懷行動，透過物資與服務整合，為弱勢家庭與長者送上實質協助。

圖／永和區公所9日攜手永和保福宮及多個公益團體，在保福宮前廣場舉辦「寒冬送暖」活動。（永和區公所提供）

永和區長周慶珍表示，「寒冬送暖」活動已持續多年，歷年透過公私協力整合物資、關懷慰問，溫暖轄內弱勢家庭與獨居長者的心；特別感謝今年參與的10個公益單位，平時即長期協助公部門關懷在地家戶，年節前夕更發揮人飢己飢的精神，共同響應歲末送暖，讓永和各角落都能感受到溫情。

廣告 廣告

今年參與活動的永和保福宮、台北市愛國獅子會、新北市慈善會、永和及世芳同濟會、新北市心靈雅居慈善協會、羅文崇市政顧問服務處、永和扶輪社、永和協義帝君功德會及新視波有線電視，即日起至1月30日，分別於保福宮、永和國父紀念館、心靈雅居慈善會、協義宮及羅文崇服務處辦理送暖活動。

寒冬送暖活動推動10年來，建宮逾200年的地方信仰中心永和保福宮始終不曾缺席，長期支持弱勢家庭、警消單位及公所各項活動，成為在地重要的溫暖力量；活動當日亦結合永和衛生所健康檢查服務，提供胸腔X光、子宮頸抹片、乳房攝影及大腸直腸癌篩檢，關懷不僅止於物資，也守護民眾健康。

永和區公所指出，內容包含發放關懷禮金、白米與民生物資，並提供低收入戶有線電視全年收視減免，總市值超過863萬元，預計嘉惠4,300戶次弱勢家庭、近7,000人次；社會福利的落實需要公私協力，未來將持續整合更多民間資源，推動多元關懷措施，強化社會安全網，照顧更多有需要的民眾。

更多引新聞報導

新北市原住民族發展自治條例三讀通過 居住正義入法保障

全國身心障礙國民運動會五月開跑 新北點字設計展溫度

