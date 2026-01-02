永和名店急尋人！誤賣「41顆破皮水餃」道歉 網一看笑翻：天選之人

生活中心／彭淇昀報導

近日永和一間鍋貼店在Threads上發布「尋人啟事」，原因是不小心將挑出來的「破皮水餃」賣給客人，店家真誠又帶點幽默的道歉，逗樂不少網友。

永和一間鍋貼名店誤賣41科破皮水餃給客人，緊急發文尋人致歉。（示意圖／資料照）

該間鍋貼名店近日在Threads上發文表示，「因為前陣子有客人反應我們的高麗菜蝦仁水餃有破掉的情況，所以我交代員工就現有的庫存高麗菜蝦仁水餃做一個篩選，把有裂縫的水餃都挑出來。總共挑選出了41顆品相比較不佳的水餃，但是由於我們的疏失，不小心把這一包41顆水餃出貨賣給客人了」。

廣告 廣告

對此，該店鍋貼名店致歉，「在12月29日到12月30日下午這段期間，有至本店購買高麗菜蝦仁的這位客人，如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題。請您趕快跟我們聯絡，我們會把錢退給您，並另外再招待您一包高麗菜蝦仁水餃。真的感到萬分抱歉！」

貼文曝光後，店家幽默又真誠的道歉逗笑不少網友，「超好笑，他一定一臉疑惑的邊煮邊罵髒話」、「他應該邊罵邊吃」、「笑到不行」、「對不起，我笑出來」、「天選之人」、「這尋人公告也太可愛了吧」、「這一包根本是黃金開口笑」、「這也是某種中大獎」。

還有不少老饕大推該店，「我這輩子最愛的鍋貼第一名，從高中吃到現在」、「佳佳香超好吃，這尋人太可愛了」。

對此，鍋貼店也在留言區補充道，「這位客人看到串文了，有來換一包新的回去了，原本那包已經煮完了，至於慘況我沒多問了」。

更多三立新聞網報導

愛吃包肉水餃！50歲男戒掉「改吃1物」狠甩雙高 醫：腎功能也變好

吃水餃小心變胖！10顆熱量「相當於1個便當」超驚人 醫曝5招吃法不長肉

曹西平驟逝！乾兒子最新「15字回應」 網喊：四哥會守護你

曹西平家中猝逝「不到1天就冒屍斑」？急診醫解答了

