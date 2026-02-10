永和在地中醫門診 皮膚不適、婦科調理與體質評估常見流程

永和中醫門診資訊：以體質評估為基礎的照護與衛教方向（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

從婦科診療起步 建立永和中醫婦科調理專業根基

位於新北市永和區的聖元中醫診所，長期深耕婦科與中醫慢性病調理。院長出身中醫世家，早年師承婦科名醫徐慧英醫師，累積超過二十年臨床經驗。診所初期專注於女性經期調整、更年期照護與中醫體質調理，逐步建立婦科調理的專業形象，吸引許多來自雙和地區的患者前來諮詢。

中永和中醫診所，從體質調理開始守護你的健康（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

以體質評估與衛教追蹤為主軸 延伸皮膚相關不適的門診方向

臨床中，院長觀察到許多婦科患者常伴隨皮膚症狀，如濕疹、痘痘、異位性皮膚炎，進而開始深入研究中醫皮膚病的診療方向。當時中醫界鮮少針對皮膚炎進行系統性分類，聖元中醫診所便從中醫體質調理出發，逐步建立以皮膚相關不適之體質評估、辨證討論與日常照護衛教為主的門診流程。

廣告 廣告

因此，聖元中醫診所在皮膚問題處理上，強調從體質出發，結合中醫慢性病調理的觀點，協助患者認識皮膚症狀與身體內在循環的關聯，建立更長遠的支持機制。

永和門診資訊：整合體質評估與生活調整衛教的照護流程（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從中醫體質調理出發，重視慢性病與身體反應的連動



院長指出，相較於急性症狀的處理，慢性疾病與皮膚問題往往與體質深層相關。聖元中醫診所採用中醫體質調理方式，依據個別狀況進行辨證，針對壓力、內分泌失衡與代謝循環等因素提供調理建議，展現中醫調理在現代需求中的重要角色。

門診會著重於症狀評估、生活作息與壓力等因素的衛教討論，並以安全監測與追蹤為原則，協助建立可持續的管理方式。



為說明差異，他表示，中醫在討論「改善」時，常把重點放在提升身體自我調節與長期穩定的方向；相較於只處理當下不適，也會一併盤點作息、壓力與體質特徵，作為後續管理與衛教建議的基礎。

永和中藥調理推薦，從體質出發的整體照護方案（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

建立知識溝通平台 讓患者了解中醫觀點與身體訊號

除了臨床實務，院長也長期參與中醫教育與醫療制度的推動，現任中醫全國聯合會秘書長與婦科醫學會理事長。他認為，中醫要被正確理解，必須從溝通與知識普及開始，協助大眾建立對中醫邏輯的基本認識，而不只是停留在「替代療法」的角色上。

院長表示，醫病溝通與衛教理解有助於後續配合與追蹤；當病人更了解自身狀況與生活影響因素，較能與醫師一起制定合適的管理方向。這樣的定位，也成為診所持續深化專業的核心理念。



本文衛教重點整理（非個別醫療建議，實際診療以醫師面診評估為準）



Q1：皮膚狀態反覆，為什麼會和婦科或作息壓力一起出現？

A：不少人會同時出現皮膚敏感、經期不規律、睡眠品質下降、壓力大等情況。中醫門診通常會把這些現象視為「同一個身體狀態下的不同表現」，從體質特徵、作息節律、飲食習慣與壓力狀態一起整理，再評估後續調整方向。

（以上為一般性資訊，實際仍需由醫師面診評估。）



Q2：第一次諮詢會做哪些評估？需要準備什麼？

A：初診多會先了解症狀的「出現時間、反覆模式、加重情境」、目前使用的藥物/保養品、睡眠與壓力狀況、飲食習慣與女性生理史等。建議就診前準備：

．症狀發作的時間線（多久一次、每次多久）

．近期使用的藥物、外用產品、保健品清單

．皮膚狀況照片（若有）

．作息與飲食大致紀錄（睡眠、咖啡因、辛辣/甜食等）

（以上為一般性資訊，實際仍需由醫師面診評估。）



Q3：中醫的「體質評估」通常在看什麼？

A：體質評估會依個人表現（例如怕冷怕熱、容易疲倦、出汗、口乾口渴、腸胃與睡眠、情緒起伏、女性週期等）來整體判斷偏向的體質特徵，並搭配舌脈等臨床觀察。重點不是只看單一症狀，而是把全身訊號串起來，作為生活調整與後續門診規劃的參考。

（以上為一般性資訊，實際仍需由醫師面診評估。）



Q4：皮膚不適時，日常可以先做哪些「不刺激」的調整？

A：若皮膚處於敏感期，通常建議先把刺激源降到最低：

．減少同時更換多種保養品/清潔用品

．熱水洗澡時間縮短，避免過度清潔與搓揉

．先固定作息、提升睡眠品質，觀察壓力與皮膚波動的關聯

．飲食以「規律、少加工、少酒精與高糖」為基礎，先做可持續的改變

（以上為一般性資訊，實際仍需由醫師面診評估。）





聖元中醫診所

連絡電話：02-2926-3939

服務時間：週二至週五14:30–21:30，週六09:00–12:30、14:00–17:00（實際門診以診所官方公告與現場安排為準）

地址：新北市永和區中山路一段168號

官方網站：https://rink.cc/hnx0a

官方FB：https://rink.cc/slcnc

Google 地圖：https://rink.cc/t8bqr



本文為一般性健康資訊整理，非個別醫療建議或療效保證；實際診斷與治療仍需由合格醫師面診評估，個人狀況與所需時間因人而異。