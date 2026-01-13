永和場行動治理 政策建設齊推進

新北市長侯友宜昨（十三）日率各局處團隊與永和區里長們行動治理座談。（記者蘇春瑛攝）

▲新北市長侯友宜昨（十三）日率各局處團隊與永和區里長們行動治理座談。（記者蘇春瑛攝）

今年新北市政府首場與各區里長們的行動治理座談永和場今（十三）日下午於永和國父紀念館舉行，市長侯友宜率各局處團隊出席交流，針對基礎民生設施及交通建設等議題討論。侯友宜表示，將持續攜手地方共同努力改善市民的生活環境。

侯友宜指出，近年市府已完成積淹水改善、仁愛公園音樂舞台及全齡體健設施、公一公園天幕球場、博愛市民活動中心電梯及中正橋改建等工程；永平國小地下停車場將於今年底完工啟用。未來將持續加快建設腳步並兼顧工程品質，保障民眾權益。

廣告 廣告

永和區里長關心捷運萬大中和線及中和光復線進度。捷運局表示，萬大中和線預計於一一六年底完工；中和光復線新北市段正進行路網可行性評估；臺北市段全長約八公里，規劃全線地下化，完工後將大幅提升永和、中和交通便利性，縮短通勤時間。侯友宜感謝永和區里長長期付出，他提到，今年新北加碼推出好孕專車、生育獎勵金、新北幸福鮮奶週及敬老卡升級等政策，讓市民享有更完善照顧。

民政局補充，自一○八年行動治理座談以來，永和區累計提案一一六案，其中一一○案已解除列管，執行率達九十五％。