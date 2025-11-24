永和大陳公辦都更單元6 動土

更新單元6開工動土典禮，新北市長侯友宜出席。（記者王志誠攝）

新北市政府辦理的「永和新生地（大陳地區）更新單元六公辦都更案」昨（二十四）日舉行開工動土典禮，大陳公辦都更案是全臺最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，新北市長侯友宜到場與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步，七十年未改變，現在正在改變！

更新單元六面積約一點一公頃，範圍內有一百七十三戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。市府自一一○年成功完成招商，由漢皇建設擔任實施者後，便與團隊積極推動相關作業；並於一一一年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談，協助溝通權益、解答疑問，逐步凝聚住戶共識。最終僅以兩年即完成審議核定並全數順利點交，展現「公私協力」在大規模都更推動上的效率與成果。

本案建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。市府將確保工程如期如質，預計於一一九年底讓住戶入住新居。

大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元二已入住、單元三施工中、單元七已於今年十月大會通過後預計明年動工、單元五審議中，單元一與單元四也進入公開展覽階段。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

侯友宜強調，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例，帶給市民更安全、舒適、永續的生活環境。