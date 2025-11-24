永和大陳公辦都更 單元6動工

新北市永和新生地（大陳地區）更新單元６公辦都更案昨日開工動土典禮，市長侯友宜（右）與實施者漢皇建設董事長孫正乾期許如期完工。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

全台最大、最複雜困難的「永和新生地（大陳地區）更新單元６公辦都更案」廿四日上午開工動土，市長侯友宜到場與居民及民意代表共同祈福，並感謝出資團隊的努力及在地民眾的支持，讓工程得以順利推動，期許如期於一一九年完工。

侯友宜表示，永和大陳地區過去七十年未改變，現在正在改變，未來全區完成後，將可提供圖書館、公共托育中心、日照中心及集會場所等公益設施，打造安居的生活環境，市府也會持續推動都更，翻轉新北城市風貌。

侯友宜表示，市府近年積極推動大陳地區公辦都更，本案為全台最大、最複雜的公辦都更案件，分為七個單元進行，並於今年全數完成招商；其中單元２已完工入住，其他單元也順利推動中，單元１與單元４已進入公開展覽階段，單元３已開工動土，單元５正在審議中，單元７預計明年動工。

城鄉局指出，大陳地區更新單元６面積約一點一公頃，範圍內現有一七三戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。市府自一一０年成功完成招商，並與實施團隊積極推動相關作業，於一一一年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談，協助溝通、解答疑問，逐步凝聚住戶共識；最終僅以二年即完成審議核定並全數順利點交，展現「公私協力」在大規模都更推動上的效率與成果。

城鄉局表示，單元６建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境，預計於一一九年完工讓住戶入住新居。