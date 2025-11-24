永和大陳公辦都更 單元6開工

新北市「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更」24日上午舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜、永和區多位民代及居民上香祈福，工程預計於民國119年底完工。侯友宜表示，永和大陳堪稱是全國最大的公辦都更案，未來將提供圖書館、公托、日照中心等設施，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例。

永和大陳都更單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題，長期困擾居民。新北市府自110年完成招商，與實施者深入社區逐戶訪談，協助溝通權益、解答疑問，最終以2年完成審議核定，並全數順利點交。

侯友宜指出，大陳都更是長期耕耘的成果，市府也會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例。

新北市都市更新處說明，更新單元6建築規畫綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，預計119年底讓住戶入住新居。大陳地區其他單元更新亦同步推進，單元2已入住，單元3施工中，單元7已於114年10月大會通過後、預計115年動工，單元5審議中，單元1與單元4則進入公開展覽階段。

都更處補充，未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

國民黨議員連斐璠指出，單元6現已動工，對於所回饋的公共設施必須顧及到地方的需求，也可與地方先討論。永和地狹人稠，可是僅回饋地方5％社宅，對永和來說遠遠不足；另托老、托幼部分，希望能夠開放更多設施給永和居民優先使用。

民進黨議員許昭興建議，永和日後還有許多都更案，由於永和居民強烈對在地情感依賴，為不影響居民都更意願，單元6市府約留設百間房屋，未來留設的房屋能當作中繼宅使用，讓即將都更地民眾入住，等新屋蓋好後再搬離。