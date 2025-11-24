永和大陳單元6開工！漢皇：房市回歸成熟市區開發、策略開價吸5成北市客

由漢皇集團得標的永和大陳都更案單元六基地舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜也親自出席。徐筱嵐攝



堪稱全台產權最複雜的永和大陳都市更新案，共畫分為七個單元，其中，由漢皇集團得標的單元6基地今（11/24）日舉行開工動土典禮，副董事長孫鼎翔表示，「漢皇 River Sky」新案於上週五公開後，在開價部分進行策略調整，整體反映頗樂觀，讓客戶覺得「有CP值」，目前房市較為清淡，漢皇選擇回歸到成熟市區開發，至於明年房市，其探貸款能夠適度放寬，加上年底有降息議題，資金仍會留在市場。

永和大陳社區更新單元六6辦都更案進度超前，去年11月底經新北市都市更新及爭議處理審議會會議審議通過，漢皇集團在今年1月下旬與三家公股行庫辦理聯合授信案簽約，授信金額為120.57億元，接著新北市都更處於3月12日核定，並於隔日發布實施。

漢皇建設今日上午舉辦開工典禮，新北市長侯友宜、漢皇集團董事長孫正乾、副董事長孫鼎翔，以及長期關注該區發展的立委、議員、里長，以及大陳當地居民都到場參與。

侯友宜表示，大陳社區位於中正橋旁，緊鄰新店溪及雙北重要交通節點，具備成為水岸門戶的條件，過去因街廓老舊、耐震力不足，為改善當地居住環境並提升外部景觀，新北市府啟動大陳地區七大更新單元，以公辦都更方式協助整合，目前單元2已完工入住，其餘單元1、3、4、5陸續完成招商並進入實施階段，而單元6、7由漢皇集團取得主導後，成功整合最具關鍵性的兩大區塊。

漢皇集團董事長孫正乾提及，漢皇取得的大陳單元6、7採整體連續街廓規劃，單元6擁有水岸景觀及進入雙北的樞紐位置，預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時設置幼兒園等社福空間，使住宅與公共服務能在同一街廓完整到位，將由老舊聚落轉型為具體且完整的水岸門戶，「漢皇 River Sky」將成為大陳水岸再生的新建築典範。

新北市長侯友宜與漢皇集團董事長孫正乾( 右3 )、副董事長孫鼎翔( 左2 )接受媒體聯訪。徐筱嵐攝

副董事長孫鼎翔指出，未來將興建3棟地上35至36層、地下6層的SRC制震建築，總戶數達1282戶，且為提升生活品質及公益性，規劃500坪幼兒園及32戶社會住宅，並留設大面積綠帶與開放空間，產品規劃包含2房至4房型，補足雙和多年新成屋供給不足的缺口，每坪開價約98至118萬，預計2030年完工，預計分回逾700 戶、總銷210億，之後連同單元七總銷可達500億元。

由於都更整合曠日廢時，孫鼎翔說，單元6大約整合157個自然人，其他包括有房屋無土地等住戶約100人，從進場到整合完成約花費了一年半到兩年的時間，過程中與單元7同步規劃，所有棟距、戶別面向等，都儘量進行錯位，部分無河景的地區，棟距甚至做到100米。

漢皇集團董事長孫正乾、副董事長孫鼎翔。徐筱嵐攝

近期房是較為清淡，漢皇如何在低迷中殺出血路？孫鼎翔強調，本次價格參考中古屋市場進行調整，並搭配「早鳥優惠」，訂簽只收4%，讓承購客輕鬆付款、買到心儀的產品，先前房價接近百萬時，不少在地民眾往中和、土城，但這次收到很多客戶反饋「如果搭配價格跟優惠，就能回來買住家附近」。

孫鼎翔觀察，儘管房市顯得清淡，在地的剛性需求強，並非投資客的炒作區域，且相較其他重劃區，永和區屬於成熟市區，生活機能和交通具有優勢，而主要客戶與內部評估一致，以首購、換屋、二代自主等為主，不僅吸引雙和換屋客，台北市客戶更逼近5成，來自大安、中正、信義、文山等地區是主力。

對於明年房市的展望，孫鼎翔認為，需求持續存在，「大家還是想買房」，在年底降息議題的催化下，明年貸款若有機會適度放寬，資金仍會留在市場；今年未購屋的需求累積到明年，一定會比現在更好一些。此外，漢皇明年會續推單元七及捷運景安站附近。

