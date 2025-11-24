永和大陳地區公辦都更「單元六」 侯友宜出席動土典禮

社會中心／黃國誠 劉毓琦 新北市報導

新北市府負責主導規劃，永和大陳公辦都更「單元六」，舉行開工動土典禮，大陳公辦都更，要整合面積約1.1公頃共173戶屋主，堪稱是全台最大，也是最複雜的公辦都更計畫，預計2030年完工，不但有大面積綠地植栽，同時也會設置社宅及幼兒園等社福空間。

基地位於永和水岸門戶，緊鄰中正橋，永和大陳公辦都更「單元六」，面積約1.1公頃，範圍內高達173戶，過去因為建物老舊、消防動線狹窄、增改建凌亂，長期困擾當地居民，如今在新北市政府整合下，完成堪稱全台最大，且最複雜的公辦都更計畫。新北市長侯友宜表示「其中都更二完工以外，都更三開工動土，今天是都更第六個單元開工了，未來在119年，我們就有一個新的住宅。」

新北市府積極整合1.1公頃173戶 永和大陳公辦都更「單元六」開工

新北市長侯友宜出席開工典禮 拿起白蘿蔔象徵好彩頭（圖／民視新聞）

新北市長侯友宜，親自出席開工動土典禮，2021年市府完成招商，僅花兩年就完成審議核定，並全數順利點交，市府團隊和民間建設公司合作，展現大規模都更推動的效率與成果，未來36層樓的建築中，將會搭配大面積綠地和植栽，同時也會設置社會住宅及幼兒園等社福空間。新北市長侯友宜表示「大陳都更七個單元，新北市政府，跟所有的施作廠商們並肩作戰，讓大陳都更煥然一新，提供更好的生活機能，不管是圖書館公托日照中心，以及很多的市場，跟集會場所社宅。」

永和大陳公辦都更「單元六」 更新後建築示意圖（圖／民視新聞）

永和大陳地區，規劃七個單元進行公辦都更，單元二已入住、單元三施工中、單元六正式開工、單元七預計明年動工、單元五審議中、另外單元一和單元四，也進入公開展覽階段，未來全區完工，將提供公托、日照、活動中心、市場及社宅，七十年未曾改變的景物，將全面換新，為永和帶來新氣象。

