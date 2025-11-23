永和大陳地區單元6公辦都更動土 119年底入住

記者林普天／新北報導

由新北市政府辦理的「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今（24）日上午舉行開工動土典禮，大陳公辦都更案是全臺最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜到場與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步，70年未改變，現在正在改變。

該案建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。市府將確保工程如期如質，預計於119年底讓住戶入住新居。

侯友宜強調，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例，帶給市民更安全、舒適、永續的生活環境。

新北市長侯友宜今日出席「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」動土儀式。(新北市政府提供)