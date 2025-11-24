永和大陳地區都更單元6動土 侯友宜：打造安居宜居新環境

（記者陳志仁／新北報導）「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今（24）日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜祈祝工程順利如期完工，並感謝出資團隊的投入與在地住戶長期支持，讓停滯數十年的區域更新得以正式邁向新階段；此外，將持續以公辦都更的方式，為居民打造更宜居的生活空間。

圖／新北市長侯友宜感謝出資團隊的努力，以及在地民眾的支持，讓大陳地區公辦都更工程得以順利推動。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，大陳地區長達 70 年未大幅更新，如今正以分期推動方式全面翻轉，未來全區更新後，將提供圖書館、公共托育中心、日照中心及集會空間等多項公益設施，完善生活機能，讓居民能夠「安心住、放心老」；強調市府會持續推動都更進程，打造嶄新的新北城市風貌。

侯友宜指出，市府近年積極推動大陳地區公辦都更，這是全臺規模最大、條件最複雜的公辦都更案，分為 7 個單元推動，並於今（114）年已全數完成招商；此次開工的更新單元 6 於 110 年完成招商，預計 119 年完工，屆時將提供公共化幼兒園與社會住宅，營造安居安養的生活環境。

侯友宜進一步說明，大陳都更目前已見到明顯進展，其中單元 2 已完工並入住，單元 3 已動土開工，單元 7 也預計於明（115）年動工；其餘單元包括單元 5 正進行審議，單元 1 與單元 4 則已進入公開展覽階段，全區逐步推動中，未來將徹底改善地區景觀與生活品質。

城鄉局長黃國峰補充，更新單元 6 面積約 1.1 公頃，共涉及 173 戶，過去因建物老舊、增改建凌亂、消防動線不足及居住品質不佳等問題，長期困擾居民；市府於 110 年完成招商後，與實施團隊密切合作，111 年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談、協助溝通並解答疑慮，成功凝聚住戶共識，最終僅用兩年即完成審議核定並全數點交，展現公私協力在大型都更案中的高效率與成果。

