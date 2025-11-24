永和大陳都更單元6開工祝禱 侯友宜盼打造永和安居環境

▲「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今日舉行開工動土典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今（24）日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜祈求工程如期完工，並感謝出資團隊的努力以及在地民眾的支持，讓工程得以順利推動。侯友宜表示，大陳地區過去70年未改變，現在正在改變，未來全區完成後，將可提供圖書館、公共托育中心、日照中心以及集會場所等公益設施，打造安居的生活環境，市府也會持續推動都更，翻轉新北城市風貌。

侯友宜表示，市府近年積極推動大陳地區公辦都更，本案為全臺最大、最複雜的公辦都更案件，分為7個單元進行，並於今（114）年全數完成招商。今日開工的更新單元6於110年完成招商，預計119年完工，同時規劃提供公共化幼兒園與社會住宅，打造安居安養好環境。

侯友宜也說，大陳都更7個單元中，單元2已完工入住，其他單元也順利推動中，單元3已開工動土，單元7則預計明（115）年動工；此外，單元5正在審議中，單元1與單元4也進入公開展覽階段，未來全區完成後，將成功翻轉大陳地區風貌。

城鄉局補充，大陳地區更新單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。市府自110年成功完成招商，並與實施團隊積極推動相關作業，於111年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談，協助溝通、解答，凝聚住戶共識。最終僅以兩年即完成審議核定，並全數順利點交，展現「公私協力」在大規模都更推動上的效率與成果。