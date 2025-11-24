永和大陳都更6動土！看好明年遞延買盤 「漢皇RiverSky」開價破百萬

記者陳韋帆／新北報導

新北市永和區「漢皇RiverSky」（大陳都更6）開價破百萬，漢皇指出預約看屋破千件，其中約半數來自台北市。（圖／記者陳韋帆攝影）

新北市永和區「漢皇RiverSky」（大陳都更6）於24日正式舉辦動土典禮，該案開價落在98萬至118萬元。漢皇建設副董事長孫鼎翔表示，目前預約看屋已破千組，其中約半數來自台北市，他指出「剛性需求一直都在」，並期望政策適度放寬限制，為市場注入活水，同時看好年底降息及遞延買盤，相信明年房市表現會更好。

永和大陳單元六都更案，原地主共157人，重建預計打造，36層SRC制震建築，規劃18至48坪、2至4房，每坪開價98萬至118萬元，總戶數達1282戶、可售戶數為703戶，預計總銷金額210億元，早鳥價簽訂4%、88萬元起，全案預計2030年完工。

廣告 廣告

孫正乾表示，永和大陳都更案為新北市最難整合的公辦都更案，所幸在市府戮力下，總算全面整合完畢。（圖／記者陳韋帆攝影）

漢皇集團董事長孫正乾表示，永和大陳都更案為新北市最難整合的公辦都更案，原住戶結構複雜，權屬形態涵蓋有屋有地、有屋無地、有地無屋、無屋無地，所幸在市府戮力下，總算全面整合完畢。

他說，台灣老舊房屋多，面臨地震、颱風等問題，都更是讓民眾居住更安全的必要途徑，這是漢皇持續致力都更的主因。

孫鼎翔指出，「漢皇RiverSky」目前預約看屋已破千件，約一半來自台北市，另一半則多是在地人及鄰近區域。（圖／記者陳韋帆攝影）

關於「漢皇RiverSky」銷況，孫鼎翔指出，目前預約看屋已破千件，約一半來自台北市，另一半則多是在地人及鄰近區域。

根據漢皇集團資料，繼「漢皇RiverSky」後，未來預計還有「大陳單元七、光復街東側案、秀朗橋北側案、水源段、南山段」等案，總銷規模達450億。

更多三立新聞網報導

頂樓加蓋禁止申請租金補貼 李同榮酸何必當初：台灣政策窮到剩租金補貼

女人們站起來了！購屋力爆14年新高 六都台中最猛、南二都「微」吊車尾

要讓阿嬤搬得回來！廣慈都更研討會爆千人搶聽 富品揭地主必知的六件事

房價差「炸出84%」苗栗竹南、頭份逆襲全台最猛黑馬 他:竹科人炒房奇蹟

