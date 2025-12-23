永和專業文理補習班 「陪伴」取代「打罵」 為孩子打開學習節奏

補習班辦公室的精神牆上的訴說著補習班的教學理念（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在地教育的起點 從永和補教老師的初心出發

在升學壓力與補教競爭激烈的中永和地區，有一所補習班選擇回歸教育初衷，以理解與陪伴為核心，帶領孩子邁向穩定而自信的學習步伐。



巨登補習班在中永和地區是一個耳熟能詳的名字。創辦人朱立鈞主任曾任台灣第一家連鎖補習班華聯公司總經理。他開創了全台灣補習班連鎖加盟模式。但他認為補習班服務的對象是學生，不應像開7-11商業經營模式，學生應該在穩定良好的學習環境才能學有所成。他與另一位孫素娟主任選擇離開華聯，到新北市永和開立補習班，秉持讓學生能『站在巨人肩膀上，登上人生巔峰』而成立巨登補習班。



為了讓中永和地區學子也能擁有台北市良好師資與學習環境。引進台北市重考班名師到永和教學，秉持「勤管嚴教」的辦學態度。巨登很快地在新北市升學一級戰區贏得口碑。後來在教改的浪潮下，巨登偋棄傳統補習班填鴨式教育，以「陪伴學習」代替「體罰責罵」，全職導師陪伴孩子找到學習竅門，度過學習障礙，進而帶領學生能「跨越新店溪，前進台北市」。

巨登永元校課堂，全面使用數位電視教學，提升學生課堂學習力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

教學不止考試 巨登永元校的教育信念



在巨登永元校的課堂中，孫主任強調「學習方法比分數更重要。」她深知國中階段是孩子養成自主學習與正確態度的關鍵時期，因此巨登補習班特別著重學生思維訓練、學習方式建立、讀書效能提升及錯題訂正。拒絕盲目填鴨式的題海戰術。



這份堅持讓巨登成為家長心中首選的永和、福和國中補習推薦。孫主任平實卻堅定地說：「我們希望孩子能從根本理解學科，不只是為了升學，而是為了學會學習。」這句話，也成為巨登教育精神的最佳註解。



在AI崛起的浪潮 巨登補習班的啟示



面對數位學習與AI工具的快速崛起，孫主任敏銳地察覺到，許多學生開始依賴線上解題平台，卻忽略了邏輯思維與理解力的培養。他強調，國中階段最珍貴的並非速度或技巧，而是紮實的基本功與正確的學習態度。

正因如此，巨登補習班不僅是中永和數學補習的知名據點，也成為許多家長口中的新北市補習推薦的標竿機構。「AI可以給答案，但老師能給孩子方向。」這句話，正體現了巨登在科技時代中依然堅守的人本教育信念。

學生下課後就課堂不理解處，立即解惑（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

教育是一場長跑 從國小紮根、國中到高中升學的延伸

即使少子化衝擊補教市場，巨登仍維持穩定的招生與口碑。從小學課業輔導、國小數學自然資優課程到國中各科課程、課程設計緊密連接孩子的不同成長階段。



孫主任表示：「我們希望學生在不同年齡層都有被理解與引導的空間。」多年來，巨登補習班就像一艘穩定的船，帶著孩子橫渡教育浪潮，航向更寬廣的未來。



陪著孩子成長的路上，我們最常聽到這些提問



Q1：不是以考試為主的補習班，真的能幫孩子進步嗎？

A：我們相信成績只是結果，方法才是關鍵。當孩子掌握了適合自己的學習節奏與理解方式，進步自然會發生。許多家長回饋，孩子在這裡不再只是「應付考試」，而是真正學會了讀書。



Q2：和一般中永和文理補習班相比，有什麼不同？

A：除了課程內容，《巨登補習班》更重視孩子的學習動機、心理狀態與家庭溝通。我們以補教老師的專業與陪伴，協助學生從根本建立信心與方法。



Q3：我的孩子不是資優生，也適合這樣的教學方式嗎？

A：當然可以。我們的課程設計從基礎打起，不論是學習起步較慢的學生，或是需要挑戰進階題型的永和福和數理資優生培訓需求，都有對應的教學節奏與個別關照。



Q4：補習班強調「陪伴」的具體作法是什麼？

A：除了課堂教學，我們設有一對一關懷、階段性學習規劃、與家長定期溝通機制。這讓孩子在每個學習階段都有明確方向，也讓家長不再孤軍奮戰。

補習班會在每個學習關鍵時機 召開親師座談會，帶領家長一起守護陪伴孩子的成長（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《巨登文理珠心算補習班-永元部》

地址：新北市永和區永元路77號

連絡電話：02-22314688

巨登永元FB粉絲專頁:：https://rink.cc/iuan7

Google地圖：https://rink.cc/a933t

