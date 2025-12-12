永和恐怖外送員騎機車當武器 衝撞小黃運將與勸架民眾

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市永和區昨(11)日深夜驚傳一起離譜的行車糾紛。一名52歲張姓計程車司機與43歲邱姓外送員因行車糾紛發生口角，張男下車理論時，竟遭邱男騎乘機車從身後衝撞，造成張男頭部等多處擦挫傷，連一旁勸架的民眾也遭波及。秀朗派出所員警獲報到場後，立即依傷害罪現行犯逮捕邱男，全案移送新北地方檢察署偵辦。

警方表示，昨日深夜11時許接獲糾紛案到場處理，經了解是52歲的張姓計程車司機與43歲的邱姓外送員因行車糾紛發生口角衝突。

當張男下車欲理論時，邱男情緒失控，竟騎乘機車從張男身後將他衝撞倒地，導致張男頭部、背部及雙側手肘多處擦挫傷。

當時有一旁熱心民眾見狀，立即上前試圖攔阻邱男的危險行為，卻也遭邱男撞倒，所幸該民眾經檢查無明顯外傷。

秀朗派出所員警隨即依傷害罪現行犯逮捕邱男。全案將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

