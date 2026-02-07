永和新春燈會點燈 近千市民湧入搶領市長福袋

永和區公所提供

記者黃秋儒／新北報導

為迎接即將到來的農曆馬年，永和區公所昨（6）日晚間於全新啟用的「區民廣場」盛大舉行點燈儀式。雖然距離農曆春節還有一週，現場早已洋溢濃厚年味，吸引近千名民眾熱情參與。在全場齊聲倒數聲中，金色駿馬主燈與700顆紅燈籠同步綻放光芒，與周邊街景交織成迷人燈海，不少市民深受感動地表示：「永和已經很久沒有感受到這麼熱鬧的年節氣息了！」

活動自下午5點展開，首先由「足音合奏團」帶來悠揚的音樂演奏為活動暖場，優美的旋律在開闊的廣場迴盪，吸引大批剛下班、下課的民眾駐足。緊接著於6點整，由「觀音女師太鼓集團」以磅礡鼓聲正式揭開序幕，震撼的節奏象徵馬年萬象更新。儀式的高潮則是在全場民眾的共同見證下，由永和區長與嘉賓帶領眾人齊聲大喊：「五、四、三、二、一，點燈！」瞬間亮起的絢爛燈火，讓現場氣氛達到頂點。

除了精彩的表演與燈飾，公所當天特別準備了300份市長創意福袋發放。由於參與人數眾多，現場早早就出現蜿蜒繞行廣場的排隊人龍，民眾參與熱烈且秩序井然，希望能將馬年的首份好運帶回家。受訪居民對於今年的規劃給予高度肯定，認為原本被圍籬阻擋的空間轉化為開闊廣場後，不僅視野變得明亮，更讓鄰里間有了凝聚感情的空間，在都市中也能體驗溫馨的節慶氛圍。

永和區長周慶珍表示，看到近千位鄉親在全新啟用的區民廣場共襄盛舉，展現出空間優化後的活力，正是公所推動場域翻新最美好的初衷。今年特別打破空間限制，將主燈區移師街頭，希望讓年節氛圍與城市日常無縫融合。燈會展期長達一個月，涵蓋《永躍金駒》、《福音隧道》、《金馬福春》及《光之廊道》等四大主題燈區，誠摯邀請全台民眾利用9天春節連假，親臨這座有溫度的開放空間，感受永和的走春魅力。

「2026永和新春燈會」展期自即日起至3月6日止，邀請大小朋友共同前來，迎接馬年滿滿的好運與喜悅。