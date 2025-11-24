永和新里程碑 大陳公辦都更單元6動工

《圖說》更新單元6開工動土典禮侯友宜市長出席。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】全臺最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫的新北市「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今（24）日舉行開工動土典禮，市長侯友宜到場與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步，70年未改變，現在正在改變，預計於119年底讓住戶入住新居。

侯友宜強調，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例，帶給市民更安全、舒適、永續的生活環境。

《圖說》市長與孫正乾董事長參與動土儀式。〈城鄉局提供〉

城鄉局長黃國峰指出，更新單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。市府自110年成功完成招商，由漢皇建設擔任實施者後，便與團隊積極推動相關作業；並於111年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談，協助溝通權益、解答疑問，逐步凝聚住戶共識。最終僅以兩年即完成審議核定並全數順利點交，展現「公私協力」在大規模都更推動上的效率與成果。

《圖說》更新單元6開工動土典禮儀式。〈城鄉局提供〉

他指出，該案建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。市府將確保工程如期如質，預計於119年底讓住戶入住新居。

《圖說》更新單元6更新後建築示意圖。〈城鄉局提供〉

黃國峰進一步說明，大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元2已入住、單元3施工中、單元7已於今年10月大會通過後預計明年動工、單元5審議中，單元1與單元4也進入公開展覽階段。

未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。