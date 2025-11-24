永和泰式餐廳人氣新選擇 家庭聚餐、外送泰式餐盒一次滿足

永和異國美食推薦，道地又實惠的打拋豬與椒麻雞廣受在地人好評（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

永和泰式餐廳推薦 道地酸辣滋味受矚目

在競爭激烈的新北異國料理市場裡，泰式料理始終佔有一席之地。無論是酸甜清爽的打拋豬，還是濃郁香醇的綠咖哩，帶著獨特熱帶風情的滋味總讓人無法自拔。位於永元路上的永和人氣泰式餐廳辣泰妃泰式料理，從開幕以來，便廣受在地居民好評，被譽為是永元路餐廳代表之一。

新北永和聚餐推薦，酸甜開胃的涼拌生蝦成聚會必點料理

永和平價泰國菜 熟悉又驚喜的經典菜單

這間永和異國餐廳提供台灣民眾耳熟能詳的泰式餐點，包含打拋豬、椒麻雞、月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、涼拌海鮮與泰式酸辣湯等，每一道都以道地手法細緻詮釋，帶來既熟悉又驚喜的全新感受。老闆笑說，雖然月亮蝦餅屬於「台式小吃」，並非泰國正宗小吃，但如今也成了台灣泰式料理中不可或缺的一部分。而這間永元路泰國餐廳的月亮蝦餅巧妙融合了兩國風味，口感紮實且外皮金黃酥脆，搭配濃郁的蝦味與酸甜泰式醬汁，讓人印象深刻。

雙和泰式料理新亮點，道地風味搭配平價餐點，聚餐外送都方便

永和泰式合菜推薦 清蒸檸檬魚成招牌

除了蝦餅之外，永元路美食辣泰妃的招牌菜之一「清蒸檸檬魚」端上桌，立刻散發出酸香撲鼻的氣息。鮮嫩的魚肉以熱氣蒸透，入口滑順細緻，完全沒有土腥味。檸檬的清爽酸香與微辣的蒜頭、辣椒交織，讓每一口都在舌尖迸出層次分明的刺激感。酸中帶辣、辣中回甘，再加上魚肉本身的鮮甜，讓人忍不住一口接一口，是永和家庭聚餐的必點菜色。

新北泰式美食外送超方便，異國風味餐盒讓忙碌生活不單調

便利美味滿足上班族需求 永和泰式餐盒外送

不只能內用享受澎湃的合菜，辣泰妃也推出多款餐盒，特別受到在地上班族與家庭族群的青睞。這些永和泰式便當，從經典的打拋豬、椒麻雞，到香氣四溢的紅咖哩便當，都能透過外送平台快速送達。便當份量充足、價格親民，不僅滿足忙碌日程中的美食需求，更成為許多上班族永和午餐外送的全新選擇。

憑藉著多樣化的泰式餐點與貼近日常的外送便當，這間永和泰式料理店慢慢累積起屬於自己的口碑。若想體驗風味道地、價格實惠的泰式料理，辣泰妃或許正能讓你耳目一新。



想知道辣泰妃更多資訊嗎？這裡幫你整理常見問題



Q1：【辣泰妃】有提供合菜套餐嗎？

A：這間永和家庭聚餐餐廳貼心設計了從4至12人的合菜套餐，讓顧客不必在點菜時煩惱選擇，直接享受多樣經典泰式料理。

Q2：【辣泰妃】是否提供外送或外帶服務？

A：該店除了內用，也提供便當與餐點外送服務，可透過平台訂購，滿足永和上班族午餐或家庭晚餐的需求。

Q3：【辣泰妃】價格定位如何？會不會太貴？

A：多數顧客認為價格合理，便當約在200元上下，合菜視人數而定，平均約為400元/人，整體被視為永和高CP值泰式餐廳。

Q4：【辣泰妃】的營業時間是什麼時候？

A：餐廳週一公休，週二至週日營業，午餐時段為11:30–14:30，晚餐時段為17:00–21:30。建議消費者在前往用餐前先確認營業時段與公休資訊，以免向隅。

Q5：【辣泰妃】在哪裡？附近好停車嗎？

A：店址位於永和永元路130號，步行即可抵達多處停車場，包括永和國民運動中心停車場與俥亭秀朗福利停車場，對開車族來說相當便利。



【辣泰妃泰式料理】

地址：新北市永和區永元路130號

聯絡電話：02-8921-1323

Uber Eats 平台：https://rink.cc/2jttl

Google 地標：https://rink.cc/hkp8n

（最新資訊請以商家公告為準）