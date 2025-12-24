永和男吃鍋遭砍8刀！主嫌身揹8條通緝 移送畫面曝光

王姓主嫌被帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市一名王姓男子，前天（22日）晚間，前往永和保福路二段一間麻辣鍋店用餐時，突遭4名男子闖入店內的男子攻擊，並持刀揮砍造成身上8處刀傷，部位集中於四肢，警告意味濃厚；轄區永和分局獲報，迅速逮捕4名嫌犯，後續也於昨天（23日）晚間查獲王姓主嫌到案，赫見他竟被5個地檢署共計發布8條詐欺通緝，5嫌對於案情不願明確交代，詳細犯案動機仍待釐清。

據了解，被砍的33歲王姓男子同樣有詐欺、違反銀行法等前科，前天（22日）晚間9時許，前往永和保福路二段一間麻辣鍋店與友人吃宵夜時，突遭4名闖入店內的男子控制行動，持棍棒毆打、刀械攻擊，導致王男身中8刀當場血流如注，後續消防人員獲報到場，緊急將他送往醫院救治，經醫院開刀縫合後，所幸並無生命危險，而他8處刀傷全都在四肢，警告意味濃厚。

轄區永和警方獲報後，隨即成立專案小組展開調查，掌握4嫌砍人後，分別以徒步、駕車等方式離去，經調閱監視器追查，兵分多路前往林口、永和地區逮捕23歲陳男、26歲陳男、27歲李男以及29歲古男到案，但4嫌均將責任推給在逃的28歲王姓主嫌，更宣稱刀械丟棄在路邊、河堤等處。

而永和警方持續追查，掌握王嫌多次變裝、變更交通工具企圖逃避警方追查，最終仍在淡水地區將他緝捕到案，進一步追查身分赫然發現，王嫌竟同時被台北、新北、桃園、台中、橋頭地檢署通緝，身揹8條詐欺通緝。

王嫌宣稱，與被砍的王姓被害人有債務糾紛，屢次催討未果，才會出手教訓對方，但對於確切債務內容卻不願加以交代，警方詢後將5嫌依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

