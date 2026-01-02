永和登山會薏仁坑隊 用心推廣登山健行活動

（記者林富貴／新北報導）2012年7月16日成立的永和登山會薏仁坑隊，隊長李東勳、總幹事余新海，該協會成立宗旨：推廣登山健行活動、鍛鍊體魄、親近自然、培養毅力與團隊合作精神，並結合環境教育、山野知識研習，同時也包含公益慈善與服務社會等目標，最終目的是促進會員的身心健康與人際交流。

圖／永和登山會薏仁坑隊提供。

因薏仁坑登山隊李隊長熱心公益，自資在烘爐地後山搭建一座蘭花亭，提供登山客休憩場所，本隊同仁在李隊長帶領下，經常協助參與中華民國山岳協會主辦的IML國際健行活動及全國性登山活動的志工服務；據中華山岳協會黃理事長透露將擬定今年第10屆全國登山大會於新北市中和區的烘爐地盛大舉辦。屆時希望全國山友踴躍報名參加，一起來福氣新中和的南山福德宮參拜祈福，行走烘爐地各登山步道，登上南勢角山小百岳，遠觀101大樓俯覽大台北美景。

圖／永和登山會薏仁坑隊提供。

