永和社區大樓天降盆栽！車輛遭砸擋風玻璃碎成蜘蛛網狀

警方前往現場查訪。（圖／翻攝畫面）





新北市一名許姓男子與妻子昨天（8日）中午，駕車準備從永和環河西路二段一處大型社區前離開時，突然天降由報紙包裹的花盆，當場砸中前擋風玻璃，後續前往警局尋求協助，警方告知許男相關權益後，將會同管委會逐戶清查究竟是不慎墜落還是蓄意人為；而許男的女兒也在社群平台上發文，推測可能是人為，也期盼「亂丟東西的人能了解自己做的事情有多北爛」。

據了解，這起事件發生在昨天（8日）中午12時許，60歲許姓男子駕車與妻子到永和區環河西路二段一處大型社區前，準備要離開時，未料，一個報紙包裹的花盆卻突然從天而降，當場砸中許男的轎車前擋風玻璃，導致擋風玻璃瞬間遂成蜘蛛網狀。

廣告 廣告

車輛擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／翻攝畫面）

許男後續前往警局報案，警方隨即調閱監視器，並查訪社區住戶，後續告知許男相關權益後，許男表示暫不報案，警方也依規定開立其他按類，並將持續會同管委會追查釐清事發經過。

許男的女兒後續也在社群平台「Threads」上發文，生氣不是因為沒有人出來負責賠償，而是今天你丟的東西是一塊陶瓷，砸到的是車子還好，如果砸到機車騎士呢？玻璃都碎成這樣，力道之大，打到人的腦袋怎麼辦？更多的是如果你砸到人，摔車了，這邊是快速道路大家開車、騎車很快，輾到怎麼辦？更不用說你砸到的是路人呢？或是小朋友？該有多冤枉？

車輛擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／翻攝畫面）

許男女兒也說，以環河西路這邊來說，馬路與大樓是有一大段距離的，這塊陶瓷丟出來是有拋物線，而不是不小心在陽台撞到而直線掉落。我不想去相信這位亂丟陶瓷的人是故意丟出來的，但以這樣的狀況來看我很難不去相信有蓄意傷人或是覺得好玩的成分在裡面。

許男女兒最後提到，附近店家也說常常也會看到有人向外亂丟東西，我希望不論是開車、騎車的你們，以後行經這個路段都要注意安全，也希望這些亂丟東西的人能了解自己做的事情有多北爛。

盆栽以報紙包裹。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

府中商圈氣爆！業者安檢查無違規 檢方將分案調查

板橋府中商圈氣爆！ 土木技師初步清查結果曝光

板橋府中商圈氣爆瞬間畫面曝光！2女當場噴飛倒地

