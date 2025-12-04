永和翁暈船深信愛情詐騙 1天2度領480萬遭警阻止

新北市永和一名老翁日前深陷愛情詐騙陷阱，被詐騙集團所騙依照指示一天2度跑到銀行，欲臨櫃提領共480萬台幣，所幸均遭行員與員警及時阻止，並聯繫其家人以免再受騙。

永和老翁深陷愛情詐騙二度提款遭阻。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李姓老翁（77歲）日前被典型愛情詐騙手法所騙，昨（3）日先前往永和區一間中國信託銀行，向行員表示欲提領300萬元現金，但對於資金用途說詞反覆，最後說錢是要給女兒購屋頭期款，行員研判李翁可能遭詐騙，通知警方到場協助，秀朗派出所員警向李姓老先生耐心勸說，及時制止第一波現金提領。

未料李翁仍深信女網友的甜言蜜語，沒多久又跑到附近另間銀行辦理保單解約，欲領取美金6萬元、約新台幣180萬元，轄區永和分局警方獲報立即派線上多名警力趕赴銀行與李翁住處。

警方打電話向老翁女兒查證。（圖／翻攝畫面）

員警第一時間趕往李翁住處，李翁仍堅稱保單解約是供女兒購屋頭期款所用，員警再次耐心解釋他遇上典型愛情詐騙手法，並同步聯繫其女兒查證，女兒表示的確沒有購屋等情事，最後李翁才驚覺受騙，兩波共計480萬元積蓄全數保住。

警方呼籲，網路愛情詐騙經常以投資賺錢為理由要求匯款，民眾若遇到類似情形務必提高警覺，多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

