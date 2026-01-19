永和耕莘醫院通過ISO 14064-1第三方查證，以實際行動回應氣候變遷，深化醫療永續治理

永和耕莘醫院於2026年1月12日舉行「ISO 14064-1 溫室氣體盤查第三方查證授證典禮」，正式宣告本院依循國際標準 ISO 14064-1 建立之組織層級溫室氣體盤查制度，已順利通過第三方專業機構查證。圖/ 永和耕莘醫院提供

奠定永和耕莘醫院永續治理重要里程碑

本次碳盤查作業涵蓋院內主要營運活動，並依相關盤查標準辦理，經亞瑞仕國際驗證股份有限公司查證確認，確保碳排放數據具備相關性、準確性、完整性、透明度與一致性，作為永和耕莘醫院後續規劃減碳策略及推動永續資訊揭露之可信依據，亦象徵永和耕莘醫院在醫療永續治理上的重要里程碑。

在永續治理逐步走向制度化與數據化的過程中，醫療機構對於數位系統穩定性與資安防護的需求亦日益重要。SkyCloud騰雲運算指出，碳盤查與永續資訊揭露高度仰賴資訊系統的長期穩定運作，一旦系統中斷或遭受網路攻擊，將直接影響數據完整性與對外揭露的可信度。

為降低醫療機構高風險網路環境，SkyCloud騰雲運算建議，利用 CDN 與 Anti-DDoS 防禦服務為核心的雲端防護架構，透過全球分散式節點與即時流量監控機制，確保關鍵醫療與永續管理系統在高負載或惡意攻擊下仍能穩定運行，成為支撐醫療永續治理的重要數位基礎。

持續推動永續經營與長期治理

授證典禮當日，醫院管理團隊、查證單位及輔導顧問代表齊聚，共同見證永和耕莘醫院落實碳管理制度化的成果。永和耕莘醫院院長於致詞中指出，面對氣候變遷與醫療體系永續轉型的挑戰，醫院秉持關懷生命與守護病人的核心精神，不僅肩負守護民眾健康的專業責任，更應正視自身營運對環境所造成的影響。透過導入國際標準化的碳盤查制度，系統性掌握排放現況，作為未來推動節能減碳與永續決策的重要依據。

同時，SkyCloud 騰雲運算也強調，隨著醫療體系面臨數位轉型與永續揭露的雙重挑戰，資安與系統韌性已成為醫療永續治理不可或缺的一環。透過雲端架構的穩定部署與防護機制，醫療機構得以確保關鍵系統長時間穩定運作，讓醫院能專注於醫療品質與永續決策，無後顧之憂地推動長期治理目標。

(由左至右人物為：廖茂宏副院長、趙嘉倫院長、陳勁宇執行長。圖/永和耕莘醫院提供)

深化碳管理制度，完善醫療永續治理指標

永和耕莘醫院雖非屬衛生福利部現行規範須辦理溫室氣體盤查之醫院，然基於落實永續治理與環境責任之自我要求，仍主動推動組織型溫室氣體盤查作業。除依衛福部現行規定完成範疇一（直接排放）及範疇二（能源間接排放）之盤查外，永和耕莘醫院亦進一步自主納入範疇三（其他間接排放）進行盤點，全面檢視營運活動對環境之影響，為全臺地區醫院中少數自主完成三大範疇盤查之醫療機構之一，展現永和耕莘醫院在醫療永續行動上的前瞻性與實踐力。

經亞瑞仕國際驗證公司董事長亦表示，醫療機構具有能源使用密集及供應鏈結構複雜等特性，永和耕莘醫院能完成 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查並順利通過第三方查證，顯示醫院已具備良好的碳管理與治理基礎，對國內醫療體系具有正向示範意義。

面對醫療永續治理持續深化的趨勢，SkyCloud 騰雲運算認為，醫療機構除需完善碳管理制度外，更須同步強化雲端架構的穩定性與資安防護能力。唯有在系統穩定、資料安全的前提下，永續治理才能真正落實並持續推進。

未來，永和耕莘醫院將以此次盤查成果為起點，持續推動節能減碳與綠色醫療措施，逐步深化永續治理作為，攜手同仁與社會大眾，共同朝向兼顧醫療品質、社會責任與環境永續的目標穩健邁進。

小知識：ISO 14064-1 是什麼？

ISO 14064 《溫室氣體要求》是一套國際標準組織(ISO) 制定的溫室氣體盤查與報告標準，為組織提供量化、報告與查證溫室氣體(GHG) 排放與移除的國際框架，主要用於衡量與管理組織的碳排放。

ISO 14064 分為三部分：

14064-1 處理組織層級的碳盤查與報告要求

14064-2 規範專案層級的減量與移除專案

14064-3 建立溫室氣體聲明的查證與確證標準

這套標準旨在建立 一致性與透明度，協助企業、醫療機構或政府單位管理碳足跡、擬定減碳策略，並滿足利害關係人需求。透過 ISO 14064，組織能更系統化地掌握排放現況，作為減碳與永續治理的重要依據。

