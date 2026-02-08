永和街頭槍響！ 贓車藏通緝犯拒攔查 警開4槍逮人

新北市 / 綜合報導

新北市永和區中山路上傳出槍響！昨(7)日晚上7點多，巡邏員警在路上發現一台失竊車，準備上前攔查，沒想到駕駛竟拒檢逃逸還衝撞員警，警方先開三槍後繼續追，後續在中山路上對車輛再開一槍，接著破窗將3名嫌犯通通拖下車，在車上搜出毒品安非他命，而其中一名乘客更是在逃通緝犯，隨後將三人通通移送法辦。

警方正在追緝，一輛白色轎車，但車在路口停了一下，隨即加速離去，員警果斷對輪胎，連開3槍而追捕還在繼續，過沒多久，轎車橫停在路口，被警方團團包圍，這次插翅也難逃，員警再對車輛補槍，制止嫌犯逃竄，突如其來的槍響，也嚇壞民眾，員警VS.嫌犯說：「下車。」

另個角度看，車一停員警立刻補槍，又馬上破窗將人拉下車，員警將嫌犯帶出車外，其中一人趁亂往巷口逃，被員警發現，所幸最後也被抓回來，三名嫌犯通通壓制在大馬路上，目擊民眾說：「那邊有人開槍就衝進來躲，都很害怕，怕是不知道是警察開的槍還是歹徒開的槍。」

開槍逮人事件，發生在昨(7)日晚上7點多，新北市中和區中山路一帶，原來這輛白色轎車，從新竹開上來是輛失竊車，警方先在中山路和永貞路口，發現贓車上前尾隨，準備抓時機要將人帶回，到了中山路和永和路交叉口，想利用車陣攔停車輛，嫌犯卻加速逃逸員警連開三槍，隨後在中山路上將車攔停，對車輛補開一槍逮到三名嫌犯。

員警VS.嫌犯說：「下來啦。」警方後續在車輛裡面，發現毒品安非他命，朱姓駕駛以及丁姓乘客，都有毒品竊盜前科，而另一名劉姓乘客，則是在逃通緝犯，新北市中和分局中和所副所長張繼文說：「接獲通報攔查贓車，惟該車拒檢逃逸並多次衝撞，危及用路人安全，員警依規定使用警械予以嚇阻。」

嫌犯拒檢街頭逃竄，警方強硬執法開槍逮人，不僅保護其他用路人安全，更將嫌犯一網打盡，不讓偷車賊逍遙法外。

