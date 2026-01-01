永和警全年反詐騙攔阻成果亮眼 成功攔阻金額突破億元

（永和警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

永和警分局昨（31）日回顧114年度各派出所反詐騙攔阻成果，整體表現亮眼，全年成功攔阻詐騙總金額突破新臺幣1億元，充分展現警銀合作與員警積極防詐的卓越成效。

永和警分局統計指出，各派出所攔阻成果及利用會議表揚如下：

永和派出所成功攔阻新臺幣3,300萬元，榮獲年度「攔阻金額總冠軍」、得和派出所攔阻2,900萬元，榮獲亞軍，並為全年攔阻成長率最高、新生派出所攔阻2,300萬元、中正橋派出所攔阻1,600萬元及秀朗派出所攔阻1,200萬元，下半年攔阻成長率最高。

其中年度總冠軍永和派出所今（31）日再度展現即時應變能力，與玉山銀行永安分行攜手成功攔阻一起詐騙案件。詐騙集團冒用公司負責人以LINE帳號指示會計張小姐，要求將公司資金200萬元匯至香港可疑帳戶，所幸在行員警覺通報及警方即時到場成功攔阻，避免鉅款損失，為今年度反詐攔阻成果畫下美好句點。

永和警分局長蔣叔君為感謝同仁一年來的辛勞付出，特別準備韓式披薩、炸雞與可樂，慰勉全體同仁，肯定大家在防制詐騙工作上的努力與付出。蔣叔君表示，未來將持續發揮打詐團隊合作無間的精神，深化警銀聯防機制，全力攔阻詐騙案件，守護市民財產安全，為民眾打造更安心的生活環境。