永和警戶外聯合勤教 送暖〈遲緩兒天使〉加強識詐宣導

【記者葉柏成/新北報導】新北市永和警分局昨〈9〉日執行戶外聯合勤教，前往「社團法人遲緩兒天使樂園協會」舉辦寒冬送暖及反詐騙宣導活動，分局長蔣叔君親自向協會的天使們及社區好厝邊，以淺顯易懂、親切溫和的方式說明常見詐騙手法，提醒大家提高警覺，獲得熱烈回響。

蔣叔君指出，常見的投資詐騙，多透過LINE群組自稱專家、老師帶領投資，初期營造獲利假象，最終卻讓被害人從賺錢的天堂跌入遭詐的地獄；另也提醒民眾防範愛情詐騙，詐團往往以關心及甜言蜜語博取信任，先騙感情再騙財物，務必小心謹慎。

《圖說》分局長蔣叔君致贈感謝狀。〈永和分局提供〉

她感謝社團法人遲緩兒天使樂園協會陳金寶、曾文琳兩位理事長，提供活動場地及貼心準備美味貝果及拿鐵咖啡，讓本次活動在寒冬中更添暖意。未來將持續深入社區，結合關懷與宣導，攜手守護民眾財產安全，共同打造安心宜居的生活環境。

《圖說》蔣叔君以淺顯易懂、親切溫和的方式說明常見詐騙手法，提醒大家提高警覺。〈永和分局提供〉

活動中，天使樂園協會天使們專心聆聽、互動熱絡，識詐活動中穿插有獎徵答，全數答對者，獲得分局長準備的超棒獎品養樂多，讓大家開心不已，笑容滿滿。