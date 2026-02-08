永和警攔查贓車嫌犯拒檢逃逸 3人遭逮並查獲毒品

員警高聲喝止，白色轎車卻猛踩油門拒檢逃逸，警方一路緊追，並且開槍壓制，在永和區中山路一段一帶，周遭車流密集，情勢一度緊繃。

員警朝著車輛射擊3發嚇阻，隨後再次攔停再射擊一發，駕駛才下車，當場遭警方壓制，副駕乘客仍拒絕配合，員警直接破窗將人拖下車制伏。

新北中和所副所長張繼文說明，「員警依規定使用警械予以嚇阻，成功壓制犯嫌，現場無人受傷，全案警詢後依違反公共危險罪及毒品危害防制條例，移請新北地檢署偵辦。」

車上3名男子全數落網，駕駛朱姓男子52歲，另外2名乘客分別是劉姓及丁姓男子，車內還查獲安非他命毒品，其中劉姓男子更是一名通緝犯；而類似拒檢逃逸不只一樁，就在台北市和平東路與新生南路口，警方日前也發現有小貨車交通違規。

警上前示意受檢，駕駛卻拒檢不停車，沿途闖越多個紅燈逃逸，最後終於在和平東路一段附近成功攔停。

大安分局和平東路派出所所長楊開琮指出，「當場查獲車內安非他命毒品及私用工具等證物，復經唾篩毒品呈陽性反應，依法製單舉發及扣車，另涉危險駕駛部分一併製單舉發。」

2起案件都涉及毒品相關，依照程序移送司法單位辦理，警方也提醒，拒檢逃逸不僅危害自身安全，更可能波及無辜用路人，相關違規行為，警方也將一併追究責任。

