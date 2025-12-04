永和警攔阻愛情詐騙480萬 成功守住老先生辛苦積蓄





新北市永和區一名77歲李老先生深陷「女網友」編織的愛情陷阱，差點在短短一天內遭詐騙集團騙走高達480萬元，所幸永和分局秀朗派出所與永和派出所即時接力攔阻，成功守住李老先生辛苦積蓄。中國信託銀行行員昨（3）日發現李老先生欲提領300萬元現金，對於資金用途說詞反覆，最後說錢是要給女兒購屋頭期款。行員認為可能遭詐騙，通知警方到場協助了解，秀朗派出所員警向李姓老先生耐心勸說，及時制止第一波現金提領。

惟李老先生仍深信女網友的甜言蜜語，表示稍後仍將前往鄰近銀行辦理保單解約，領取美金6萬元（約新台幣180萬元），當時秀朗派出所所長與永和派出所所長正於分局週報視訊會議中，獲悉情況後立即指示兩所共同規劃警力前往攔阻。為掌握銀行尚未撥款的黃金時間，永和所員警第一時間趕往李老先生住處，李老先生仍堅稱保單解約是供女兒購屋頭期款所用，員警再次耐心說明愛情詐騙常見手法，並同步聯繫其女兒查證，李老先生這才驚覺受騙，打消匯款念頭。

在警方與銀行的通力合作下，兩波共計480萬元的款項全數保住，成功避免民眾財產遭受重大損失。永和分局呼籲，網路愛情詐騙經常以投資賺錢為理由要求匯款，民眾若遇到類似情形務必提高警覺，多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

