永和警科技攔截圍捕演練 展現勤訓精練成果

《圖說》永和警局「攔截圍捕演練」對拒捕歹徒實施制伏措施，展現平時勤訓精練成果。〈永和分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市局永和警分局為提升員警面對重大治安事件的即時應變能力，並驗證科技偵查與戰術執法整合成效，昨〈26〉日辦理「攔截圍捕演練」，模擬歹徒持械搶劫郵局後逃逸情境，透過實地操演檢視警力調度、科技設備與現場處置流程。

永和分局長蔣叔君表示，隨著犯罪型態日益多元，警方持續導入空拍機、即時影像回傳系統及低致命性警用裝備，提升第一線執法安全與處置效率。透過定期實兵演練，強化指揮調度、戰術協調與科技整合，確保面對突發重大治安事件時，能在最短時間內、以最低風險完成任務，落實「科技執法、專業用警、安全優先」原則，全力守護市民生命與財產安全。

《圖說》永和警局「攔截圍捕演練」模擬歹徒持械搶劫郵局後逃逸情境。〈永和分局提供〉

她指出，演練情境設定歹徒犯案後迅速逃離現場，警方獲報後立即啟動攔截圍捕機制，指揮中心同步派遣巡邏警力趕赴現場，並運用科技偵查空拍機即時升空，從高空掌握歹徒移動路線，透過即時影像回傳系統，協助指揮官快速研判情勢，精準調度警力封鎖周邊道路，逐步縮小包圍範圍。

《圖說》永和警局「攔截圍捕演練」封鎖周邊道路，逐步縮小包圍範圍。〈永和分局提供〉

在現場安全警戒及交通疏導完成後，員警依標準作業程序接近嫌犯，並由受過專業訓練的警力，運用警用電擊槍等低致命性裝備，對拒捕歹徒實施制伏措施，成功限制其行動能力，迅速完成壓制、上銬及管束程序，過程安全流暢，展現平時勤訓精練成果。