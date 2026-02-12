永和警設福和橋下機動派出所 春節期間服務不停歇

永和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局永和分局於農曆春節期間，將在人潮聚集地福和橋下觀光市集處設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，若附近發生衝突事件，也可第一時間到場處置，使民眾過一個平安快樂春節。

永和警分局指出，機動派出所提供現場即時服務、維持秩序及反詐欺諮詢等服務；民眾年節至人潮較多場所遊玩，應注意自身財物安全，多留意身旁可疑人、事、物，並注意隨身攜帶之物品及財物，勿成為歹徒犯案目標。

永和警分局表示，民眾於春節期間出遊，無論長、短時(程)若有擔心住家無人情形，可撥打110報案系統電話或逕洽當地派出所等方式，向警察單位申請舉家外出居家安全服務，由警察單位在民眾外出期間協助加強住家周遭巡邏