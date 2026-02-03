永和警走入佛光山學舍 臘八粥暖心宣導反詐

​

警方透過與信眾面對面交流，將識詐知識融入日常生活，讓反詐種子在基層社區紮根。永和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

​為深化全民防詐意識，新北市警察局永和分局昨（2）日於佛光山永和學舍舉辦「戶外聯合勤教暨反詐騙宣導活動」。警方將肅穆的勤前教育移師至莊嚴祥和的宗教殿堂，透過與信眾面對面交流，將識詐知識融入日常生活，讓反詐種子在基層社區紮根。

​永和警分局長蔣叔君於現場感性分享，許多詐騙受害者並非全然因「貪」，而是受困於詐騙集團精準操弄的人性弱點。她舉例，投資群組常營造「獲利數倍」的假象，引誘民眾投入積蓄，最終落入血本無歸的圈套。此外，蔣分局長也特別示警，近年求職詐騙頻傳，許多年輕人或經濟弱勢者在不知情下受雇「取款」，直到遭警逮捕才驚覺淪為詐騙車手，令人痛心。

​活動現場，佛光山永和學舍妙具法師更貼心提供臘八粥與素食便當，讓參與員警與信眾在暖胃之餘也能暖心。蔣分局長呼籲師兄師姐們發揮慈悲心，主動關懷親友並提醒防詐，讓「善的循環」轉化為守護社會治安的力量。永和警分局強調，未來將持續結合在地宗教與民間團體力量，多管齊下推廣識詐活動，共同守護民眾財產安全。