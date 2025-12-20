永和警走入教堂勤教 蔣叔君反詐騙宣導互動熱絡

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市永和警分局昨（19）日辦理戶外聯合勤教活動，前往轄內天主教永和聖母升天堂，結合反詐騙宣導與社區關懷，拉近警民距離，蔣叔君分局長親自向與會民眾進行反詐騙宣導，針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出互動熱絡。

蔣叔君針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出互動熱絡。特別指出，近年查獲案件中，以「投資理財詐騙」受害金額最高、「假網拍詐騙」受害人數最多，而「網路愛情詐騙」則常以培養情感為手段，進而騙取民眾財物，呼籲民眾切勿輕信網路不明投資或感情邀約。

《圖說》永和分局天主教永和聖母升天堂反詐騙宣導與社區關懷合影。〈永和分局提供〉

她特別提醒，若身邊親友不幸遭詐，應給予更多關心與陪伴，避免責備，並以包子的小故事傳達「所作之惡留在身邊、所作之善回到身邊」的正向觀念，讓犯罪行為受到制裁，也讓受害者獲得安撫與支持。

《圖說》蔣叔君分局長反詐騙宣導，針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出，民眾互動熱絡。〈永和分局提供〉

同時，蔣叔君感謝天主教永和聖母升天堂阮神父 的熱情接待與支持，除帶領大家一同歡唱〈平安夜〉，提前傳遞聖誕祝福外，也貼心準備熱豆漿及胡椒餅，讓參與同仁感受到溫暖與祝福。並表示，未來將持續深入社區辦理宣導活動，結合在地力量，共同守護民眾財產安全。