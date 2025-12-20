永和警走入教堂勤教 蔣叔君反詐騙宣導互動熱絡
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市永和警分局昨（19）日辦理戶外聯合勤教活動，前往轄內天主教永和聖母升天堂，結合反詐騙宣導與社區關懷，拉近警民距離，蔣叔君分局長親自向與會民眾進行反詐騙宣導，針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出互動熱絡。
蔣叔君針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出互動熱絡。特別指出，近年查獲案件中，以「投資理財詐騙」受害金額最高、「假網拍詐騙」受害人數最多，而「網路愛情詐騙」則常以培養情感為手段，進而騙取民眾財物，呼籲民眾切勿輕信網路不明投資或感情邀約。
她特別提醒，若身邊親友不幸遭詐，應給予更多關心與陪伴，避免責備，並以包子的小故事傳達「所作之惡留在身邊、所作之善回到身邊」的正向觀念，讓犯罪行為受到制裁，也讓受害者獲得安撫與支持。
同時，蔣叔君感謝天主教永和聖母升天堂阮神父 的熱情接待與支持，除帶領大家一同歡唱〈平安夜〉，提前傳遞聖誕祝福外，也貼心準備熱豆漿及胡椒餅，讓參與同仁感受到溫暖與祝福。並表示，未來將持續深入社區辦理宣導活動，結合在地力量，共同守護民眾財產安全。
其他人也在看
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 48
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 67
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 2 小時前 ・ 36
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 279
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 46
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 448
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
羽球年終賽》距離史詩11冠差1勝！安洗瑩輕取山口茜 19連勝闖決賽
南韓世界球后安洗瑩、日本名將山口茜，連兩天在在世界羽聯（BWF）年終總決賽對決，最終安洗瑩以21：15、21：12拍落山口茜，收下19連勝，且距離單季11冠的紀錄就差明天決賽的勝利。安洗瑩、山口茜昨在女單A組就有對決，最後由安洗瑩逆轉拿下勝利，昨晚抽籤想不到又是冤家路窄，兩位高手再度於4強對決。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 2
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 714
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
張文不滿社會、又缺乏情感支持 專家：孤狼式攻擊博取關注
27歲張文昨日在台北車站及捷運站外持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷，這起「孤狼式攻擊」案件凸顯出犯案者對社會的強烈不滿，加上長期缺乏情感支持系統，最終引發極端報復行為。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟
27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13