永和警走入教堂辦理戶外聯合勤教 結合聖誕關懷強化反詐騙宣導

生活中心／綜合報導

永和警分局昨（19）日辦理戶外聯合勤教活動，前往轄內天主教永和聖母升天堂，結合反詐騙宣導與社區關懷，拉近警民距離，現場約有60位教友及社區民眾共同參與。

蔣分局長親自向與會民眾進行反詐騙宣導，針對近期永和地區常見詐騙手法進行說明，內容深入淺出互動熱絡。分局長特別指出，近年查獲案件中，以「投資理財詐騙」受害金額最高、「假網拍詐騙」受害人數最多，而「網路愛情詐騙」則常以培養情感為手段，進而騙取民眾財物，呼籲民眾切勿輕信網路不明投資或感情邀約。

蔣分局長親自向與會民眾進行反詐騙宣導。（圖／永和分局提供）

分局長也提醒，若身邊親友不幸遭詐，應給予更多關心與陪伴，避免責備，並以包子的小故事傳達「所作之惡留在身邊、所作之善回到身邊」的正向觀念，讓犯罪行為受到制裁，也讓受害者獲得安撫與支持。

本次活動，永和分局特別感謝天主教永和聖母升天堂阮神父的熱情接待與支持，除帶領大家一同歡唱〈平安夜〉，提前傳遞聖誕祝福外，也貼心準備熱豆漿及胡椒餅，讓參與同仁感受到溫暖與祝福。永和分局表示，未來將持續深入社區辦理宣導活動，結合在地力量，共同守護民眾財產安全。

