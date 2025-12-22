永和議員選情 藍2新人拚接棒

新北市議員第七選區（永和）現任國民黨2席、民進黨1席，國民黨現任資深議員連斐璠宣布不再連任，民治里長陳以樂及永和區工商婦女聯誼會長李珮媜均表態要爭取連斐璠遺缺，兩人異口同聲都期盼初選可以愈早愈好，但還是要尊重黨中央機制。

永和區自民國107年第3屆議員選舉起，因人口數減少，應選席次由原本4席縮減為3席，藍營2席、綠營1席的結構延續至今。由於選民結構藍大於綠，國民黨過去在此區多採取穩健策略。連斐璠與副議長陳鴻源過去選舉時，甚至曾以「出生月分單、雙月」方式平均配票，展現高度整合與團結，成功守住席次。

廣告 廣告

從政超過40年的連斐璠，歷任4屆永和市民代表、台北縣及新北市共6屆議員，基層服務深獲肯定。地方人士指出，她長期深耕地方、熟稔民情，此次不再連任，意味著世代交替展開。

陳以樂表示，尚未正式宣布參選，但已在跑地方行程，看板預計月底前掛出，一定會參加初選。依照往例，黨內初選登記時間可能落在明年3月，4至5月才會舉行，但他認為，考量議員選舉同時牽動市長選舉整體布局，若能提前完成初選，有助於選戰節奏與團結氣氛，最終仍待黨中央決定。

李珮媜曾於111年投入國民黨新北市議員第九選區黨內初選，當時獲得前黨主席洪秀柱站台力挺。她說，當年參選第九選區與家族背景有關，但永和才是自己長期工作、服務與生活的重心，未來將以更貼近地方的方式爭取選民認同。她也贊成初選期程可以提早，守住永和關鍵1席。

此外，民進黨預計採「N+1」提名策略，預計將推出2名人選應戰。外界普遍認為，現任議員許昭興與前議員羅文崇皆具一定基層實力，兩人過去皆曾歷經1次選舉失利，對地方並不陌生，各自累積支持者，後續提名策略是否會調整有待觀察。