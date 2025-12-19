永和轎車右轉撞直行機車畫面曝光 女騎士手腳受傷送醫

〔記者鄭景議／台北報導〕52歲張姓男子昨日上午駕駛轎車行經新北巿永和區，欲右轉時不慎擦撞同向直行的機車，導致28歲顏姓女騎士與後座乘客手腳多處挫傷。永和分局警方獲報到場處理，確認雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。

永和分局調查，昨日上午8時48分，張男駕駛轎車行經環河西路二段往中正橋方向行駛，在準備右轉進入保順路口時，與同向直行的顏女機車發生碰撞。事故發生後，轎車駕駛張男並未受傷，但機車倒地後，顏女及後座乘客的手、腳出現多處挫傷，所幸無生命危險。

廣告 廣告

警方交通分隊接獲報案後隨即趕赴現場，依規定進行拍照、測繪，並調閱周邊監視器畫面，以還原車禍發生經過。經現場檢測，張男與顏女的酒測值皆為零。

永和警分局呼籲，駕駛人行車時應保持安全距離，不超速也不搶快，才能在突發狀況發生時有足夠的時間反應，以降低事故發生率，共同維護道路安全環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 檢調警15路搜派出所約談3副所長

涉幫鍾文智偽造簽到記錄 副所長不明金流逾千萬遭聲押

捲入鍾文智棄保潛逃案 派出所副所長妻子列財產來源不明被告

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

