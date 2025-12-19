永和轎車右轉擦撞直行機車 騎士乘客噴飛倒地

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市一名張姓男子，昨天（18日）上午駕車途經永和環河西路二段、保順路口，要右轉時卻與同向行駛在外側要直行的雙載機車發生碰撞，導致顏姓女機車騎士與後座乘客雙雙倒地，所幸都只有輕微擦挫傷並無大礙，確切車禍原因仍待釐清。

這起車禍發生在昨天（18日）上午8時許，52歲張姓男子駕車沿著永和環河西路二段往中正橋方向行駛，行經保順路口要右轉時，與同向行駛在外側的直行雙載機車發生碰撞，導致28歲顏姓女騎士與後座乘客當場摔倒在地。

新北市消防局獲報到場時，發現顏女與後座乘客都只有輕微擦挫傷，並無大礙，張男與顏女酒測值均為0，確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。

永和分局也呼籲用路人們，行車不超速、不搶快，保持安全距離，才有足夠的時間來因應突發狀況，降低事故的發生，共同營造安全友善的交通環境。

救護車到場救援。（圖／翻攝畫面）

