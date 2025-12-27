永和這社區外牆磁磚剝落砸車 以為被人砸車！他怒報案才知真相

【記者曾佳俊／新北報導】新北市永和區一處社區大樓，本月18日發生外牆磁磚掉落意外，砸中路邊停車格內機車，所幸無人傷亡，車主一度以為有人蓄意破壞，經警方釐清後才確認非屬人為毀損案件。

警方調查，當天社區大樓外牆磁磚掉落，砸壞路邊機車的儀表板，維修費用約3480元，車主以為是有人故意破壞，報案調閱監視器，警方發現是外牆磁磚因熱脹冷縮自然剝落所致。

警方協助通報社區管理委員會與報案人進行車損賠償事宜，後續通報市政府工務局處置，並提醒民眾注意安全，避免靠近危險區域。

永和分局提醒，大樓住戶及管委會應定期檢視外牆及附屬設施安全，落實維護管理責任，以防止意外發生；民眾若發現建築物外牆磁磚有剝落、鬆動等情形，應即時通報工務局或警方，共同維護公共安全。

