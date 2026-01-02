永和鍋貼老店誤賣41顆「破皮水餃」 店家急尋人！

生活中心／饒婉馨報導

新北市永和有一間鍋貼店在網路上發出「尋人啟事」，因為店家不小心把特別挑出的「破皮水餃」賣給客人，所以急忙發文協尋該名顧客，並表示自己會全額退款。貼文曝光後，不少網友都被店家幽默語氣吸引，迄今已累積22萬瀏覽數、逾8000人按讚。店家目前已聯繫到該名顧客，並換一包新的水餃作為補償。





店家有拍下挑出的41顆瑕疵水餃，回覆網友並再三表示愧疚。（圖／翻攝自 Threads ＠jiajia_xiang1988）

新北一家鍋貼名店在Threads上發文急喊，「因為前陣子有客人反應我們的高麗菜蝦仁水餃有破掉的情況 所以我交代員工就現有的庫存高麗菜蝦仁水餃做一個篩選 把有裂縫的水餃都挑出來。總共挑選出了41顆品相比較不佳的水餃，但是由於我們的疏失，不小心把這一包41顆水餃出貨賣給客人了」，並指出是在去（2025）年12月29日到12月30日下午有到店購買高麗菜蝦仁水餃的客人。店家致歉坦言，「如果您煮水餃的時候發現全部都是破掉的，那不是你的廚藝問題。請您趕快跟我們聯絡，我們會把錢退給您，並另外再招待您一包高麗菜蝦仁水餃。真的感到萬分抱歉！」。









永和鍋貼名店急PO尋人啟事！他誤賣41顆「破皮水餃」網笑翻：邊煮邊罵髒話

網友在底下開始一連串的腦補，店家也都欣然接受，甚至也跟他們互動。（圖／翻攝自 Threads ＠jiajia_xiang1988）

這篇「尋人啟事」貼文發出後，意外吸引許多網友前來朝聖，陸續按讚留言「超好笑，他一定一臉疑惑的邊煮邊罵髒話」、「這尋人太可愛了」、「煮之前看到有破掉我就會直接做成煎餃了~」、「說不定送進冰箱了，三個月後才發現」、「好想看那個客人的表情」；還釣出許多老饕推薦此店「以前是我們家的鍋貼首選」、「我這輩子最愛的鍋貼第一名，從高中吃到現在」、「超好吃」，不過大部分網友都是被店家幽默的發文方式逗笑。店家事後在留言區更新現況，「這位客人看到串文了，有來換一包新的回去了」，進一步透露客人表示「原本那包已經煮完了」，令店家深感抱歉並寫下心聲「至於慘況我沒多問了… 」





