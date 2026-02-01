永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人

社會中心／李豫翰、郭文海 新北報導

又是掛羊頭、賣狗肉！有民眾在新北市永和地區，假藉要開餐廳，實際上卻是成立「德州撲克」的賭場，進行非法賭博，主嫌還聘請穿著清涼的女荷官，來吸引賭客，警方破門抓人，當場帶回林姓負責人、荷官和賭客共23人，主嫌在去年兩度被抓，依舊拉著女友當荷官，重操舊業，下場一樣被逮。

大批警力衝進屋內，以迅雷不及掩耳的速度，要抓賭博。警方要求現場人員別動，一一釐清身分，清查桌上的籌碼，甚至已經亮出搜索票，卻有人頻頻不配合，逼得警方得扯開嗓子，才能鎮住場面。

賭桌上各種顏色的籌碼，還有滿滿鈔票。現場位在新北市永和中正路上，34歲林姓主嫌，去年12月開始，租下三角窗黃金店面，表面上是經營餐廳，實際上卻是經營賭場，更在臉書大膽攬客。每月初估獲利百萬，現場扣查賭資12萬5千元，還有4萬多元抽頭金，主嫌頭低低被移送，他以前當房仲就愛賭，最後乾脆自己當老闆，後方的短褲女子，露出白皙長腿，他是林姓主嫌女友，身兼發牌荷官，身材姣好也是攬客大賣點，兩人早在去年4月及6月，在中永和一帶，開賭場被逮，當時就連藝人韓亞諾都曾上門。

林姓主嫌情侶檔，還有賭客，跟工作人員共23人，通通被涉嫌違反刑法賭博罪移送，新年倒數，警方動起來查緝非法賭場。

