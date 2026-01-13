永垂不朽！余家昶捨己救人 北捷M8出口設永久「紀念牌」

為感念余家昶先生於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面設置永久紀念牌。13日由臺北市政府副市長林奕華及臺北捷運公司董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。

余家昶先生紀念 牌 。（圖／台北市政府）

紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。紀念牌全文記載：「余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。」

台北市副市長林奕華揭牌。（圖／台北市政府）

紀念牌上刻有「正氣長存 浩然永在」字樣，並由臺北大眾捷運股份有限公司敬立，表達「願先生安息，英勇精神永垂不朽」的追思之意。

由於紀念牌設置處為旅客進出車站的重要動線，臺北捷運公司提醒民眾，現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

