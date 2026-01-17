永安國中改善教學大樓周邊環境 完工

永安國中昨（十七）日舉行教學大樓周邊鋪面暨環境工程改善落成完工，從校園入口意象起，打造師生一處安全、友善且充滿溫度的上學學習空間；該工程歷經新舊工程銜接，整合了中央、地方與學校的多方努力，從行走動線、排水設施到校園入口意象全面升級，讓學生每天踏進校園的第一步，都是學習的起點，走得更安全、更安心。

永安國中因為教學大樓興建後地基抬升，校園原有鋪面與一樓平面產生明顯高低落差，動線銜接不良，遇雨易積水，加上老舊水溝塌陷、出入口設施不符現況，長期影響師生日常通行與教學安全；學校從「孩子每天怎麼走、老師怎麼教」的角度出發，決定整體改善，讓校園回歸單純、順暢與安全。在邱志偉立法委員積極協助整合下，成功爭取教育部國民及學前教育署補助新臺幣五百萬元，並獲台灣電力公司興達廠及中油永安天然氣廠各補助三百萬元，集結公私部門力量，共同守護孩子的學習環境，總工程經費達一千一百萬元，工程經費所費不貲彙集不易，全校親師生同表珍惜與感謝。

立委邱志偉表示，全新的鋪面與新落成的教學大樓相得益彰，整體空間明亮、通透、舒適，既安全又具有教育意義；每一磚每一瓦的鋪設，都承載著對孩子的關心和對教育的重視，這不只是硬體更新，更是我們送給孩子、送給社區一份安心與溫暖。

校長邱侶文指出，校園改善工程的完成，特別感謝各單位的指導與挹注，也感謝校內行政同仁因應兩階段施工，規劃周全動線與銜接，不只是建設，更是對教育價值的實踐；未來將持續以孩子學習安全與教師的教學需求為核心，讓校園成為一個讓人放心、安心，也願意每天走進來的溫暖學習場域。

該工程於一一四年三月動工，施工期間面對地下管線老舊複雜，又因永安國中地理環境特殊，長方形的校園只有在保興二路有兩個出入口，所以工程必須分兩階段實施，以維護師生完整教學與出入順遂；又經多次大雨與颱風干擾，工程團隊仍不斷調整設計、耐心溝通，只為讓每一條動線都更平順、每一處空間都更安全。經過監造、營造單位與學校團隊攜手努力下，工程終於順利完工。