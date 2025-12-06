永安實驗中學正式揭牌轉型 王明鉅：打造沿海的特色教育品牌

永安實驗中學正式轉型為實驗教育學校。圖：教育局提供

桃園市副市長王明鉅今(6)日出席桃園市永安實驗中學「實驗教育學校揭牌儀式」，宣布學校正式轉型為實驗教育學校。揭牌現場由王明鉅親自主持，並邀集市府團隊、貴賓、家長會、校友及社區代表等共同參與，與全校師生一同見證這項具歷史意義的教育里程碑。

永安實驗中學位於具海客文化風情的沿海偏鄉，自籌備階段即從課程設計著手，致力打造一所兼具在地連結、海洋教育與跨域探索的學習園地。學校重視知識與生活並行，強調文化、自然與生命經驗的融合，期望學生在真實場域中找到學習意義，展現個人價值。實驗教育最核心的精神，就是讓每一位孩子都能找到自己的興趣方向，在多元而開放的環境中培養自我覺察、問題解決能力與創造力。永安實中把「海客文化」、海洋永續、地方人文與環境教育融入校本課程，打造出屬於永安、屬於桃園的特色教育品牌，讓孩子能從日常生活與土地中學習，探索世界。

廣告 廣告

實驗教育最核心的精神，就是讓每一位孩子都能找到自己的興趣方向。圖：教育局提供

王明鉅表示：「永安實中以『和諧、活力、智慧、創新』為教育願景，發展文化深耕、永續關懷、環境探索、生活實踐等四大課程主軸，推動跨領域課程與自主學習，讓學生在日常生活中學會觀察、理解與創造。」揭牌儀式象徵永安實中未來將以教育創新成就學生、以文化扎根連結社區的新篇章正式開展，持續深化與地方文化及環境教育的連結，朝向桃園沿海地區最具生命力與教育溫度的典範學校邁進。

大合照。圖：教育局提供

校長古如毓表示，永安實中將成為兼具知識培育與文化傳承的重要基地，陪伴學生扎根在地、探索世界。「我們希望每位孩子都能在這裡自信學習、勇於創造，成為自己人生的領航員。」古校長也特別感謝教育局在籌備期間的經費支持，以及專家學者、家長會與地方社區的陪伴與協助，使學校能順利完成實驗教育整體規劃與課程設計，讓教育創新的理念真正落實於孩子的日常學習。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃食安心嘉年華連兩日登場 疫苗接種加碼送好禮吸引民眾參與

張善政出席孔廟祈福活動 盼助考生沉著應試、順利圓夢