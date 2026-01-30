永安漁港北岸建設完工 張市長期勉帶動周邊整體發展

桃園市長張善政前往新屋區，視察永安漁港北岸的建設成果。(圖:桃園市政府提供)

桃園市長張善政廿九日前往新屋區，視察永安漁港北岸的建設成果。張善政表示，市府已投入約一點二億元進行「後湖溪生態園區」的整治，並投入約1.4億元改善永安漁港北岸的「後湖拋石護岸工程」，結合生態與休閒功能，打造「珍珠海岸開發計畫」南端的新亮點。

張善政指出，市府在推動建設時，不僅重視經費的投入，也重視在地的意見和實際需求。其中，北岸的拋石護岸工程是以生態友善的方式進行，強化海岸防護，同時兼顧環境保育。臨水步道的部分路段仍需銜接，市府將持續與地方及相關單位合作，在財政許可下完成相關建設。隨著後湖溪生態園區的啟用及拋石護岸的完工，期望能帶動永安漁港周邊及珍珠海岸南端的整體發展。

海岸及資源循環工程處表示，後湖溪全長約一點三公里，市府已完成約九百公尺的河道清淤，並改善既有的河堤與水域安全，設置了景觀平台、湖畔咖啡屋、淋浴間、親子廁所及約六百公尺的堤頂自行車道，串聯海螺文化館與永安漁港，提供全時段的親水休閒空間。園區北側的新屋事業性海堤則採用生態工法建設約九百四十公尺的拋石護岸，透過多孔隙結構吸收浪能，兼顧海岸防災、生態棲地與觀海視野，為永安漁港周邊打造更安全且具永續價值的濱海環境。

海資處進一步說明，後湖溪生態園區已正式委託專業ＯＴ廠商進駐服務，預計在一一五年二月開始試營運，四月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、ＳＵＰ等各項親水體驗活動，並結合周邊的「桃園青年體驗學習園區」的高空探索，規劃設計多款學習遊程，提供民眾多元選擇。