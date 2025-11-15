永安石斑魚節開跑 陳其邁：品嘗正當時

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄大海開吃系列活動由「2025永安石斑魚節」接續登場，今天在永安區休閒公園舉行。高雄市長陳其邁說，現在正是品嘗永安鮮美石斑魚的最佳時節，邀請民眾踴躍支持選購。

陳其邁致詞說，永安設有中油液化石油天然氣廠，養殖業者利用接收站冷排水，使水溫全年維持在約攝氏22至24度，最適合石斑魚生長的條件。永安石斑魚肉質細緻、品質穩定，深受消費者喜愛，且目前價格親民。

陳其邁也鼓勵民眾走訪海線，並可至永安漁會、百貨公司或超商選購已切割、包裝好的永安石斑魚，帶回家輕鬆料理。

高雄市海洋局表示，今年「大海開吃」活動自11月至12月，由高雄彌陀、永安、茄萣、梓官及前鎮等五大漁港接力登場。「2025永安石斑魚節」活動內容豐富，包括踩街嘉年華、農漁特產品展售、親子DIY、石斑魚饗宴及音樂晚會，另有超人氣插畫IP「馬來貘」木作裝置。（編輯：謝雅竹）1141115