永安龍虎斑躍上國際廚藝舞台 萬豪新秀廚師競賽注入餐飲新活力

由萬豪國際集團與高雄餐旅大學、高餐藍帶國際廚藝學院共同舉辦的「2025 萬豪國際新秀廚師競賽」19日在高雄登場，集結全台八所大專院校與萬豪旗下29家飯店專業廚藝團隊，展現產學合作與國際廚藝能量。本次更以高雄永安漁會提供的頂級「龍虎斑」為指定主食材，成為亮眼焦點，讓在地海味透過國家級舞台驚豔各界。

↑圖說：選手以永安區頂級龍虎斑入菜，呈現在地海味的多元風貌。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

比賽以 90 分鐘限時完成前菜、主菜與擺盤，選手須展現技術力、創意與時間掌握。今年首度採取「飯店主廚 × 學生」組隊模式，每隊由三名學生、一名指導老師與一名萬豪飯店副主廚以上主廚共同搭檔。最終由高雄餐旅大學張詠傑、台北海洋大學丁亞倫與開平餐飲學校吳家皓組成的隊伍，在國泰萬怡酒店柯栯恩主廚指導下以創意龍虎斑料理奪下冠軍。

高餐藍帶國際廚藝學院作為台灣唯一藍帶校區，也是本次競賽場地，總經理游明鳳指出，藍帶近年與高雄市海洋局合作，將彌陀虱目魚、永安石斑魚等在地水產導入專業課程，今年更以龍虎斑成為主題食材，體現「從產地到餐桌」的教育理念與永續烹飪精神。

↑圖說：比賽競爭激烈，評審團一度陷入沉思(由左至右萬豪集團台灣區域總經理哲仁廷、高餐藍帶行政主廚Sebastien Graslan、美食家費奇、林口褔朋喜來登總經理Eric Lee)（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

海洋局長石慶豐表示，永安石斑魚之所以能成為全台首屈一指的石斑產地，關鍵在於「LNG 鑽石水」的獨特養殖環境，全年穩定低溫、乾淨的冷排水使魚肉緊實細緻、風味出色，年產量達 8,000 公噸、產值突破 20 億元，本次競賽更是提升其國際能見度的重要契機。

萬豪國際集團台灣區域總經理哲仁廷表示，集團致力於培育餐飲新秀，強化與烹飪院校的連結，並落實「Serve 360 善行 360 度」精神；本屆創新團隊模式讓學生能與國際級主廚直接合作，不僅強化專業，也深化職涯培訓。主辦代表李家豪強調，學生與主廚共同參賽可加速經驗傳承，亦有助於提升跨世代溝通能力。

↑圖說：冠軍隊伍由國泰萬怡主廚柯栯恩與高餐大學生張詠傑、開平餐飲學校吳家皓同學及台北海洋大學丁亞倫同學通力合作奪金（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

本屆競賽除設置可至高餐藍帶進修的獎項外，現場接待由高雄餐旅大學旅館管理系學生負責，展現學校在產學合作上的深厚能量。活動亦與 Evian 合作推廣健康調飲，選手以天然礦泉水創作飲品，展現料理多樣性。

海洋局強調，未來將持續推動高雄在地水產與國際廚藝、教育端及產業鏈合作，讓更多青年廚師理解並選用高雄海味，進一步透過展演、課程與國際交流讓世界看見高雄水產的深度與魅力。

