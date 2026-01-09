永寧慢飛天使全聯出任務 化身家中「購物小幫手」

永寧國小慢飛天使們各自拿著採買的物品，準備好金額要結帳，藉由這個機會也順便複習課堂上老師教過的紙鈔和硬幣，熟悉日常生活中的消費行為。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區永寧國小特教班為了落實教育平權與推動真實學習，九日舉辦別開生面的校外教學活動，老師與志工們，帶領永寧慢飛天使到全聯梧棲文昌店「出任務」，讓這些特殊孩子們也能化身家中的「購物小幫手」，協助家裡採買生活用品。期盼永寧慢飛天使藉由走出校園、探索世界，提升生活自理與社會適應能力。

永寧國小表示，對於特教老師而言，校外教學往往是一項艱鉅的浩大工程，因為僅是帶領普通學生進行校外活動就可能存在著各種難題，何況身心障礙學生是異質性偏高的群體。永寧老師們逐一克服各項障礙，包含交通工具的安排、場地適切性、無障礙設施與人力支援等，都進行了詳盡規劃與安全評估，這不僅是一場有意義的校外教學，也是一趟讓特生學會勇敢、並充滿挑戰的旅程。

一進入全聯的開架式賣場，永寧慢飛天使們立刻被琳瑯滿目的貨物吸引，「逛超市」這類生活的平常，之於行動不便的他們往往是奢侈的想望。孩子目不轉睛地盯著冷藏櫃裡的牛奶和各類飲品，觸摸到架上新鮮的蔬果與餅乾零食，呼吸著空氣中食物和麵包混雜的香氣，他們差一點忘了今天來全聯是有任務的。老師引導孩子找到各自任務清單中要購買的物品，他們歡喜的選取物品準備結帳。突然「福利熊、熊福利」音樂響起，聽到這個耳熟能詳的廣告歌曲，希希同學興奮地隨著旋律扭動，快樂是會感染的，即使那些聽不見的孩子，也都融入在滿滿的幸福感中。

永寧國小特教班為了落實教育平權與推動真實學習，九日舉辦別開生面的校外教學活動。（記者陳金龍攝）

慢飛天使們各自拿著採買的物品，準備好金額，要來自己結帳了，藉由這個機會也順便複習課堂上老師教過的紙鈔和硬幣，熟悉日常生活中的消費行為。「請支援收銀」店內廣播響起，貼心的員工為我們開了一條專用的結帳通道。「嗶」一聲，孩子們拿給店員掃碼、確認金額、用準備好的錢付費、收好找零的錢，他們終於完勝「購物小幫手」這項任務的挑戰。特教老師華緻說：「這次校外教學體驗讓學習從教室延伸到社區，也讓孩子建立『我也能做到』的自信心。」

校長彭文貞表示，永寧國小致力於營造友善與共融的學習環境，希望讓每一位特教生也能安心踏出教室、擴展學習經驗與生活技能，實現成長夢想。」這次校外活動讓孩子獲得自信、快樂和能力，都要感謝特教老師與學校團隊的細膩規劃以及家長志工們辛勞協助。下次你在逛全聯超市時，如果正好遇見永寧這群可愛的慢飛天使，也請記得給他們一個微笑，因為有大家「愛的支援」，孩子們的成長之路必定不會孤單！